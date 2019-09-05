Кремль прибирає свідків: звільнення бойовика Цемаха суперечить нормам міжнародного права

Київський апеляційний суд відпустив на волю під особисте зобов'язання головного свідка української прокуратури у справі про збиття рейсу МН17. І це попри зацікавлення Володимиром Цемахом з боку голландських слідчих.

Володимир Цемах воював на боці ДНР. Його вивезли в ході секретної операцїі до Києва. Він мав би стати важливим свідком у справі про збиття рейсу МН17 влітку 2014 року. Його свідчення у цій справі – вкрай важливі.

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Напередодні депутати Європарламенту навіть надіслали звернення до президента України з проханням не відпускати бойовика ДНР.

Звернення депутатів Європарламенту щодо Цемаха: "Пан Цемах фігурує як підозрюваний у кримінальному розслідуванні у справі про збиття рейсу МН17, тож його свідчення перед Об'єднаною слідчою групою мають вкрай важливе значення для ефективного переслідування країн, причетних до трагедії".



Звернення Європарламенту

Однак 5 вересня Київський апеляційний суд все одно звільнив Володимира Цемаха з-під варти – начебто його хочуть бачити у Кремлі. За інформацією ЗМІ, Росія вимагає включити Цемаха у список полонених на обмін, який минулого тижня Кремль заблокував.

"Достатньо складно було ухвалювати рішення щодо деяких людей, але підходимо до фіналу. Обмін буде крупним, масштабним", – заявив президент Росії Володимир Путін.

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Минулого тижня Росія готувала до повернення на Батьківщину майже 30 незаконно утримуваних українців в обмін на таку ж кількість росіян, яких засудили в Україні.



Володимир Цемах

Цемах для Москви – вкрай важливий, для уникнення відповідальністі за катастрофу рейсу МН17. Цілком ймовірно, що Кремль намагається його вивезти, аби потім прибрати як свідка російського злочину на Донбасі – кажуть експерти.

Він причетний до збиття рейсу МН17. І це не питання громадянства, це питання відповідальності, тому що той злочин, який стався, – це воєнний злочин, злочин проти людяності. Він не має терміну давності. І зараз намагаються це питання зам'яти, щоб ніхто не поніс відповідальність за це,

– наголосив координатор проекту "Стоп терор!" Семен Кабакаєв.

Крім того, таке рішення київських суддів суперечить нормам не лише українського, а й міжнародного права.

Юридичних підстав для того, аби звільнити особу, яка причетна до вчинення такого жахливого злочину, відпускати під особисті зобов'язання, – це прямо протирічить вимогам Кримінально-процесуального закону і не відповідає міжнародній практиці в цій сфері,

– підкреслив старший науковий співробітник Інституту держави і права Микола Сірий.

Як Цемах може бути причетним до справи про збиття MH17?

З 2014 року Володимир Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного. Саме в цьому місті у липні 2014 року було зафіксоване пересування російського БУКа, з якого збили Малазійський Боїнг.

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Цемах дав інтерв'ю російським пропагандистам, в якому розповів про збиття у 2014 році малайзійського Boeing-777 рейсу MH17 над Донбасом. За його словами, проросійські бойовики нібито цілилися в українські літаки. Чоловік казав і про те, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось". Останні миті на відео заглушили, але експерти, читаючи по губах, зрозуміли, що Цемах говорив про ЗРК "Бук", з якого і було збито літак.

Володимира Цемаха вивезли українські силовики з окупованого Сніжного наприкінці червня. Операція була секретна, її проводили глибоко в тилу ворога. Суд арештував його на 2 місяці, а 3 вересня продовжив термін арешту ще на 2 .

Відео: Цемах розповідає про збиття літака MH17



Усе, що відомо про катастрофу рейсу MH17 / Інфографіка 24 каналу