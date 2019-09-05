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      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Кремль прибирає свідків: звільнення бойовика Цемаха суперечить нормам міжнародного права

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      Київський апеляційний суд відпустив на волю під особисте зобов'язання головного свідка української прокуратури у справі про збиття рейсу МН17. І це попри зацікавлення Володимиром Цемахом з боку голландських слідчих.

      Володимир Цемах воював на боці ДНР. Його вивезли в ході секретної операцїі до Києва. Він мав би стати важливим свідком у справі про збиття рейсу МН17 влітку 2014 року. Його свідчення у цій справі – вкрай важливі.

      Важливо! Суд відпустив фігуранта у справі MH17 Володимира Цемаха

      Напередодні депутати Європарламенту навіть надіслали звернення до президента України з проханням не відпускати бойовика ДНР.

      Звернення депутатів Європарламенту щодо Цемаха: "Пан Цемах фігурує як підозрюваний у кримінальному розслідуванні у справі про збиття рейсу МН17, тож його свідчення перед Об'єднаною слідчою групою мають вкрай важливе значення для ефективного переслідування країн, причетних до трагедії".

      європарламент просив не звільняти цемаха
      Звернення Європарламенту

      Однак 5 вересня Київський апеляційний суд все одно звільнив Володимира Цемаха з-під варти – начебто його хочуть бачити у Кремлі. За інформацією ЗМІ, Росія вимагає включити Цемаха у список полонених на обмін, який минулого тижня Кремль заблокував.

      "Достатньо складно було ухвалювати рішення щодо деяких людей, але підходимо до фіналу. Обмін буде крупним, масштабним", – заявив президент Росії Володимир Путін.

      Читайте також: Нам шкода, – нідерландські слідчі відреагували на звільнення бойовика Цемаха з-під варти

      Минулого тижня Росія готувала до повернення на Батьківщину майже 30 незаконно утримуваних українців в обмін на таку ж кількість росіян, яких засудили в Україні.

      цемах
      Володимир Цемах

      Цемах для Москви – вкрай важливий, для уникнення відповідальністі за катастрофу рейсу МН17. Цілком ймовірно, що Кремль намагається його вивезти, аби потім прибрати як свідка російського злочину на Донбасі – кажуть експерти.

      Він причетний до збиття рейсу МН17. І це не питання громадянства, це питання відповідальності, тому що той злочин, який стався, – це воєнний злочин, злочин проти людяності. Він не має терміну давності. І зараз намагаються це питання зам'яти, щоб ніхто не поніс відповідальність за це,
      – наголосив координатор проекту "Стоп терор!" Семен Кабакаєв.

      Крім того, таке рішення київських суддів суперечить нормам не лише українського, а й міжнародного права.

      Юридичних підстав для того, аби звільнити особу, яка причетна до вчинення такого жахливого злочину, відпускати під особисті зобов'язання, – це прямо протирічить вимогам Кримінально-процесуального закону і не відповідає міжнародній практиці в цій сфері,
      – підкреслив старший науковий співробітник Інституту держави і права Микола Сірий.

      Як Цемах може бути причетним до справи про збиття MH17?

      З 2014 року Володимир Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного. Саме в цьому місті у липні 2014 року було зафіксоване пересування російського БУКа, з якого збили Малазійський Боїнг.

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      Цемах дав інтерв'ю російським пропагандистам, в якому розповів про збиття у 2014 році малайзійського Boeing-777 рейсу MH17 над Донбасом. За його словами, проросійські бойовики нібито цілилися в українські літаки. Чоловік казав і про те, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось". Останні миті на відео заглушили, але експерти, читаючи по губах, зрозуміли, що Цемах говорив про ЗРК "Бук", з якого і було збито літак.

      Володимира Цемаха вивезли українські силовики з окупованого Сніжного наприкінці червня. Операція була секретна, її проводили глибоко в тилу ворога. Суд арештував його на 2 місяці, а 3 вересня продовжив термін арешту ще на 2.

      Відео: Цемах розповідає про збиття літака MH17 

      збитя МН17
      Усе, що відомо про катастрофу рейсу MH17 / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Путін анонсував масштабний обмін полоненими з Україною
      сьогодні
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      Автор: Марія Савчук
      Теги: Новини України MH17 Обмін полоненими Жертви Україна – Росія Новини Росії Володимир Цемах Нідерланди
      Джерело: 24 канал
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