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      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Кремль убирает свидетелей: освобождение боевика Цемаха противоречит нормам международного права

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      Киевский апелляционный суд отпустил на свободу под личное обязательство главного свидетеля украинской прокуратуры по делу о сбивании рейса МН17. И это несмотря на заинтересованность Владимиром Цемахом со стороны голландских следователей.

      Владимир Цемах воевал на стороне ДНР. Его вывезли в ходе секретной Операции в Киев. Он должен стать важным свидетелем по делу о сбивании рейса МН17 летом 2014 года. Его показания по этому делу – крайне важны.

      Важно! Суд отпустил фигуранта по делу MH17 Владимира Цемаха

      Накануне депутаты Европарламента даже направили обращение к президенту Украины с просьбой не отпускать боевика ДНР.

      Обращение депутатов Европарламента относительно Цемаха: "Господин Цемах фигурирует как подозреваемый в уголовном расследовании по делу о сбивании рейса МН17, поэтому его показания перед Объединенной следственной группой имеют крайне важное значение для эффективного преследования стран, причастных к трагедии".

      європарламент просив не звільняти цемаха
      Обращение Европарламента

      Однако 5 сентября Киевский апелляционный суд все равно освободил Владимира Цемаха из-под стражи – якобs его хотят видеть в Кремле. По информации СМИ, Россия требует включить Цемаха в список пленных на обмен, который на прошлой неделе Кремль заблокировал.

      "Достаточно сложно было принимать решение относительно некоторых людей, но подходим к финалу. Обмен будет крупным, масштабным", – заявил президент России Владимир Путин.

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      На прошлой неделе Россия готовила к возвращению на Родину почти 30 незаконно удерживаемых украинцев в обмен на такое же количество россиян, которых осудили в Украине.

      цемах
      Владимир Цемах

      Цемах для Москвы – крайне важный, во избежание ответственности за катастрофу рейса МН17. Вполне вероятно, что Кремль пытается его вывезти, чтобы потом убрать как свидетеля российского преступления на Донбассе – говорят эксперты.

      Он причастен к сбиванию рейса МН17. И это не вопрос гражданства, это вопрос ответственности, потому что то преступление, которое произошло, – это военное преступление, преступление против человечности. Он не имеет срока давности. И сейчас пытаются этот вопрос замять, чтобы никто не понес ответственность за это,
      – отметил координатор проекта "Стоп террор!" Семен Кабакаев.

      Кроме того, такое решение киевских судей противоречит нормам не только украинского, но и международного права.

      Юридических оснований для того, чтобы освободить лицо, причастное к совершению такого ужасного преступления, отпускать под личные обязательства, – это прямо противоречит требованиям Уголовно-процессуального закона и не соответствует международной практике в этой сфере,
      – подчеркнул старший научный сотрудник Института государства и права Николай Сирый.

      Как Цемах может быть причастен к делу о сбивании MH17?

      С 2014 года Владимир Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного. Именно в этом городе в июле 2014 года было зафиксировано передвижение российского бука, с которого сбили Малазийский Боинг.

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      Цемах дал интервью российским пропагандистам, в котором рассказал о сбивании в 2014 году малайзийского Boeing-777 рейса MH17 над Донбассом. По его словам, пророссийские боевики якобы целились в украинские самолеты. Мужчина говорил и о том, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "кое-что". Последние мгновения на видео заглушили, но эксперты, читая по губам, поняли, что Цемах говорил о ЗРК "Бук", с которого и был сбит самолет.

      Владимира Цемаха вывезли украинские силовики из оккупированного Снежного конце июня. Операция была секретная, ее проводили глубоко в тылу врага. Суд арестовал его на 2 месяца, а 3 сентября продлил срок ареста еще на 2.

      Видео: Цемах рассказывает о сбивания самолета MH17

      збитя МН17
      Все, что известно о катастрофе рейса MH17 / Инфографика 24 канала

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      Автор: Мария Савчук
      Теги: Новости Украины Обмен пленными Владимир Цемах Новости России Украина – Россия MH17 Жертвы Нидерланды
      Источник: 24 канал
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