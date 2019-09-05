В Европарламенте призвали Зеленского не обменивать фигуранта дела MH17 Цемаха

40 депутатов Европарламента написали письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не включать в список обмена удерживаемыми лицами с Россией вероятного фигуранта дела о сбивании рейса MH17 над Донбассом Владимира Цемаха.

Предшествовало этому обращению то, что 30 августа основатель британского издания Bellingcat Элиот Хиггинс предположил, что Украина согласилась выдать России ключевого свидетеля по делу сбитого над Донбассом пассажирского самолета в обмен на освобождение украинцев. А украинский военный эксперт и журналист Юрий Бутусов писал, что именно освобождение Цемаха подтолкнуло Путина к переговорам с украинскими властями об обмене пленными.

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"Мы понимаем контекст, в котором происходят переговоры (об обмене), и дипломатические усилия украинской власти. Однако г-н Цемах является подозреваемым в уголовном расследовании сбития MH17. Доступ Совместной следственной группы к нему и его показаниям имеет чрезвычайную ценность для эффективного судебного следствия", – говорится в письме евродепутатов, которое опубликовала депутат Нидерландов Кати Пири.

Цемах – гражданин Украины, который находится под стражей. И евродепутаты напомнили о резолюции Совета Безопасности ООН, по которой все лица прямо или косвенно ответственные за уничтожение MH17 должны предстать перед судом.

Просьба России о выдаче украинского гражданина очень странная. Она свидетельствует о том, что российские власти хотят не допустить появления этого человека в суде,

– заявила Пири.

Копию письма направили высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерике Могерини.

Как Цемах может быть причастным к делу о сбитии MH17?

Цемах сам в интервью российским пропагандистам рассказывал о сбитии в 2014 году малайзийского Boeing-777 рейса MH17 в небе над Донбассом. Он объяснял, что пророссийские боевики якобы целились в украинские самолеты. Мужчина говорил и о том, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "что-то". Последнее на видео заглушили, но эксперты, читая по губам, поняли, что Цемах говорил о ЗРК "Бук", из которого и был сбит самолет.

СБУ схватила Цемаха 27 июня 2019 года в оккупированном Снежном Донецкой области, проведя спецоперацию. Тогда суд арестовал Цемаха на 2 месяца, а 3 сентября продлил срок ареста еще на 2.

Смотрите видео, где Цемах рассказывает о сбитии самолета MH17 над Донбассом:

Что известно о сбитии рейса MH17Самолет Boeing-777 рейса MH17 сбили пророссийские боевики 17 июля 2014 года в небе вблизи Тореза при помощи комплекса "Бук". Самолет принадлежал авиакомпании Malaysia Airlines и выполнял рейс из Амстердама в малайзийский Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все пассажиры и члены экипажа самолета – 298 человек.



Ответственным за трагедию считают Россию. Такого мнения официально придерживаются Украина, Австралия, Нидерланды и США. Россия же традиционно отвергает все обвинения и даже доказательства в свой адрес.