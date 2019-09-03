Сбитие MH17 над Донбассом: Нидерланды хотят допросить подозреваемого боевика Цемаха в Украине

Нидерландские следователи заинтересованы в допросе Владимира Цемаха. Если его передадут России в обмен на украинских политзаключенных, то, скорее всего, получить ценные показания от пророссийского боевика прокуратуре Нидерландов уже не удастся.

О намерении допросить Цемаха заявил представитель следственной группы Брехтье ван де Мосдейк в комментарии AP, передает DW.

Актуально: Путин затягивает обмен пленными: что Кремль требует от Украины

Если его обменяют, то, конечно, трудно сказать, сможем ли мы поговорить с ним, когда он будет в России,

– подчеркнул спикер.

Поэтому, по его словам, нидерландская прокуратура хотела бы, чтобы Владимир Цемах оставался в Украине и был доступен для следствия.

Кстати, 3 сентября украинский суд продлил Цемаху арест.

Интересно, что именно этот пророссийский боевик является главной целью России в будущем обмене политзаключенными. Об этом ранее заявлял военный эксперт и журналист Юрий Бутусов. По его словам, именно освобождение Цемаха подтолкнуло Путина к переговорам с украинскими властями об обмене пленными.

Почему Цемаха считают причастным к сбитию рейса MH17?

Потому что он сам в интервью российским пропагандистам рассказывал о сбитии Boeing и объяснял, что боевики, мол, целились в украинские самолеты. Цемах рассказывал и о том, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "что-то". Что именно прятал Цемах – на видео заглушили. Однако эксперты, читая по губам, выразили уверенность, что тот говорил именно о ЗРК "Бук".

Украинским силовикам удалось захватить Цемаха 27 июня. СБУ провела спецоперацию на территории так называемой "ДНР" и задержала его в Снежном. Тогда суд арестовал пособника оккупантов на 2 месяца.

Что известно о крушении MH17 в небе над Донбассом?

Самолет Boeing-777 рейса MH17 принадлежал авиакомпании Malaysia Airlines и выполнял рейс из Амстердама в малайзийский Куала-Лумпур. Сбили его боевики близ Тореза 17 июля 2014 года с помощью комплекса "Бук". В результате катастрофы погибли все пассажиры и члены экипажа самолета: всего на его борту находились 298 человек.

Ответственной за этот инцидент считают Россию. Такого мнения официально придерживается не только Украина, но и Австралия, Нидерланды и США. Между тем Кремль традиционно отвергает все обвинения.