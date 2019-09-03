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      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Сбитие MH17 над Донбассом: Нидерланды хотят допросить подозреваемого боевика Цемаха в Украине

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      Владимир Цемах
      Владимир Цемах / фото росСМИ

      Нидерландские следователи заинтересованы в допросе Владимира Цемаха. Если его передадут России в обмен на украинских политзаключенных, то, скорее всего, получить ценные показания от пророссийского боевика прокуратуре Нидерландов уже не удастся.

      О намерении допросить Цемаха заявил представитель следственной группы Брехтье ван де Мосдейк в комментарии AP, передает DW.

      Актуально: Путин затягивает обмен пленными: что Кремль требует от Украины

      Если его обменяют, то, конечно, трудно сказать, сможем ли мы поговорить с ним, когда он будет в России,
      – подчеркнул спикер.

      Поэтому, по его словам, нидерландская прокуратура хотела бы, чтобы Владимир Цемах оставался в Украине и был доступен для следствия.

      Кстати, 3 сентября украинский суд продлил Цемаху арест.

      Интересно, что именно этот пророссийский боевик является главной целью России в будущем обмене политзаключенными. Об этом ранее заявлял военный эксперт и журналист Юрий Бутусов. По его словам, именно освобождение Цемаха подтолкнуло Путина к переговорам с украинскими властями об обмене пленными.

      Почему Цемаха считают причастным к сбитию рейса MH17?

      Потому что он сам в интервью российским пропагандистам рассказывал о сбитии Boeing и объяснял, что боевики, мол, целились в украинские самолеты. Цемах рассказывал и о том, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "что-то". Что именно прятал Цемах – на видео заглушили. Однако эксперты, читая по губам, выразили уверенность, что тот говорил именно о ЗРК "Бук".

      Украинским силовикам удалось захватить Цемаха 27 июня. СБУ провела спецоперацию на территории так называемой "ДНР" и задержала его в Снежном. Тогда суд арестовал пособника оккупантов на 2 месяца.

      Что известно о крушении MH17 в небе над Донбассом?

      Самолет Boeing-777 рейса MH17 принадлежал авиакомпании Malaysia Airlines и выполнял рейс из Амстердама в малайзийский Куала-Лумпур. Сбили его боевики близ Тореза 17 июля 2014 года с помощью комплекса "Бук". В результате катастрофы погибли все пассажиры и члены экипажа самолета: всего на его борту находились 298 человек.

      Ответственной за этот инцидент считают Россию. Такого мнения официально придерживается не только Украина, но и Австралия, Нидерланды и США. Между тем Кремль традиционно отвергает все обвинения.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Обмен пленными Нидерланды MH17
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