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      Збиття MH17 над Донбасом: Нідерланди хочуть допитати підозрюваного бойовика Цемаха в Україні

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      Володимир Цемах
      Володимир Цемах / фото росЗМІ

      Нідерландські слідчі зацікавлені у допиті Володимира Цемаха. Якщо його передадуть Росії в обмін на українських політв’язнів, то, найімовірніше, здобути цінні свідчення від проросійського бойовика прокуратурі Нідерландів вже не вдасться.

      Про намір допитати Цемаха заявив речник слідчої групи Брехтьє ван де Мосдейк у коментарі AP, передає DW.

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      Якщо його обміняють, то, звісно, важко сказати, чи зможемо ми поговорити з ним, коли він буде в Росії,
      – наголосив речник.

      Тому, за його словами, нідерландська прокуратура хотіла б, аби Володимир Цемах залишався в Україні та був доступним для слідства.

      До речі, 3 вересня український суд продовжив Цемаху арешт.

      Цікаво, що саме цей проросійський бойовик є головною ціллю Росії в майбутньому обміні політв’язнями. Про це раніше заявляв воєнний експерт і журналіст Юрій Бутусов. За його словами, саме звільнення Цемаха підштовхнуло Путіна до переговорів з українською владою про обмін полоненими.

      Чому Цемаха вважають причетним до збиття рейсу MH17?

      Бо він сам в інтерв'ю російським пропагандистам розповідав про збиття Boeing і пояснював, що бойовики, мовляв, цілилися в українські літаки. Цемах розповідав і про те, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось". Що саме ховав Цемах – на відео заглушили. Однак експерти, читаючи по губах, висловили впевненість, що той говорив саме про ЗРК "Бук".

      Українським силовикам вдалося захопити Цемаха 27 червня. СБУ провела спецоперацію на території так званої "ДНР" і затримала його у Сніжному. Тоді суд арештував поплічника окупантів на 2 місяці.

      Що відомо про катастрофу MH17 у небі над Донбасом?

      Літак Boeing-777 рейсу MH17 належав авіакомпанії Malaysia Airlines і виконував рейс з Амстердама до малайзійського Куала-Лумпур. Збили його бойовики поблизу Тореза 17 липня 2014 року за допомогою комплексу "Бук". Внаслідок катастрофи загинули усі пасажири та члени екіпажу літака: загалом на його борту перебували 298 осіб.

      Відповідальною за цей інцидент вважають Росію. Такої думки офіційно дотримується не лише Україна, а й Австралія, Нідерланди та США. Натомість Кремль традиційно відкидає усі обвинувачення.

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      Теги: Новини України MH17 Нідерланди Обмін полоненими Україна – Росія
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