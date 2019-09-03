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      Причетному до збиття MH17 бойовику Цемаху продовжили арешт: Росія хоче його обміняти

      675 Читать новость на русском
      Володимир Цемах
      Володимир Цемах / росЗМІ

      Суд продовжив арешт поплічнику проросійських окупантів на Донбасі Володимиру Цемаху. В Україні його підозрюють у причетності до збиття пасажирського літака Boeing-777 рейсу MH17 в небі над Донбасом у липні 2014-го.

      Начебто саме Цемах є головною ціллю Росії в майбутньому обміні політв’язнями. Про це раніше заявляв воєнний експерт і журналіст Юрій Бутусов. За його словами, саме звільнення Цемаха підштовхнуло Путіна до переговорів з українською владою про обмін полоненими.

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      Продовження арешту Володимиру Цемаху "Українським новинам" підтвердив його адвокат Роман Гонтарєв.

      Йому продовжили запобіжний захід – арешт,
      – сказав захисник.

      Водночас, Гонтарєв відмовився коментувати можливий обмін свого підзахисного.

      Що відомо про катастрофу рейсу MH17 у небі над Донбасом? Літак Boeing-777 рейсу MH17 належав авіакомпанії Malaysia Airlines і виконував рейс з Амстердама до малайзійського Куала-Лумпур. Збили його бойовики поблизу Тореза 17 липня 2014 року за допомогою комплексу "Бук". Внаслідок катастрофи загинули усі пасажири та члени екіпажу літака: загалом на його борту перебували 298 осіб.

      Відповідальною за цей інцидент вважають Росію. Такої думки офіційно дотримується не лише Україна, а й Австралія, Нідерланди та США. Натомість Кремль традиційно відкидає усі обвинувачення.

      Чому Цемаха вважають причетним до збиття авіасудна?

      Бо він сам в інтерв'ю російським пропагандистам розповідав про збиття Boeing і пояснював, що бойовики, мовляв, цілилися в українські літаки. Цемах розповідав і про те, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось". Що саме ховав Цемах – на відео заглушили. Однак експерти, читаючи по губах, висловили впевненість, що той говорив саме про ЗРК "Бук".

      Українським силовикам вдалося захопити Цемаха 27 червня. СБУ провела спецоперацію на території так званої "ДНР" і затримала його у Сніжному. Тоді суд арештував поплічника окупантів на 2 місяці.

      Цікаво! Терористичне угруповання "ДНР" включило Цемаха в список осіб, яких хотіли б обміняти на полонених українців.

      Що відомо про обмін полоненими між Україною та Росією?

      Україна та Росія можуть вже невдовзі обмінятися заручниками. Спочатку вважалося, що обмін може відбутися наприкінці серпня, зараз мовиться про перші числа вересня. Обмін можуть провести у форматі "33 на 33".

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      Так, найімовірнішим вважають звільнення 24-ох українських моряків, а також низки незаконно обвинувачених українців.

      За попередньою інформацією, 28 українців, які мають повернутися додому, – це полонені моряки, Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк і Володимир Балух.

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      Теги: Новини політики Новини України Обмін полоненими Українці в полоні РФ Україна – Росія Судді MH17 Війна на Донбасі
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