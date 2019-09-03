Моряків судитимуть заочно: росЗМІ назвали нову схему обміну полоненими

Обмін полоненими між Україною та Росією може пройти за новою схемою: засуджених помилують президентськими указами, а підслідних 24-х моряків відправлять в Україну з копіями їх кримінальних справ і судитимуть заочно.

Російське видання "КоммерсантЪ" з посиланням на джерело, близьке до переговорного процесу, стверджує, що обмін ув’язненими між Києвом і Москвою планувалося провести за формулою "35 на 35" ще 1 вересня.

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Проте, він зірвався через те, що Київ і Москва не змогли домовитися про юридичні підстави звільнення і передачі утримуваних осіб.

За даними росгазети, спочатку 24-х українських моряків планували просто відправити на батьківщину з їхніми кримінальними справами. Проте Україна наполягає, що їх кримінальне переслідування є незаконним і вимагає повернути хлопців без жодних умов. Тоді після консультацій зі слідчими ФСБ було вирішено, що моряки можуть покинути "Лефортово" не зі своєю кримінальною справою, а з її завіреною нотаріусом копією.

Відтак, українським правоохоронцям не доведеться припиняти кримінальне переслідування проти своїх громадян. При цьому, ФСБ Росії збереже оригінали справ моряків і зможе засудити їх заочно. Вирок для військовополонених необхідний як доказ начебто законного їхнього переслідування, оскільки після повернення до України моряки, найімовірніше, подадуть проти Росії позови до Європейського суду з прав людини.

Що стосується вже засуджених українців, серед яких Олег Сенцов, Роман Сущенко та інші, то їх мають помилувати президентським указом.

У якому форматі може відбутися обмін полоненими?Раніше ЗМІ повідомляли про те, що Україна та Росія проведуть обмін у форматі "33 на 33". Так, найімовірнішим вважають звільнення 24-ох українських моряків, а також низки незаконно обвинувачених українців – Олега Сенцова, Павла Гриба, Миколи Карпюка і Володимира Балуха (нещодавно їх перевели до слідчого ізолятора "Лефортово" в Москві).



Український адвокат кількох громадян Росії Валентин Рибін стверджує, що обмін відбудеться вже 3 вересня. Проте офіційно досі невідомо, коли саме відбудеться обмін.



Українські моряки у російському полоні / інфографіка 24 каналу