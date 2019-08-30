Обмін полоненими: чому всі чекали на нього сьогодні і що відбувається насправді

Чутки про те, що з Москви вилетів літак із полоненими українцями і зранку 30 серпня він приземлиться у Києві наробили чимало галасу. Однак виявились лише чутками. Чому вони з'явились та коли насправді Кремль поверне бранців Україні – розбирались журналісти 24 каналу.

Історія про те, чому російські ЗМІ почали активно поширювати інформацію, що бранці Кремля скоро повернуться до України, та чому у це повірили українці, насправді доволі коротка.

Читайте також: Будемо коментувати, коли це відбудеться, – секретар РНБО Данилюк про обмін полоненими

Чому всі почали говорити про обмін полоненими?

Тому що генеральний прокурор України Руслан Рябошапка у ніч на 30 серпня на своїй сторінці Facebook опублікував запис зі сторінки користувачки Анни Ісламової (помічниці депутата минулого скликання Артура Палатного) про те, що літак із українськими полоненими скоро буде у Києві. Анна Ісламова написала, що додому повернуться українські військовополонені моряки, а також Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк і Володимир Балух.

Годиною раніше, близько опівночі, екс-депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов, який отримав українське громадянство, повідомив про можливість обміну вже сьогодні.

Читайте також: У Путіна прокоментували ситуацію з обміном полоненими

ЗМІ сприйняли інформацію, яка поширена на сторінці генерального прокурора, як підтвердження факту обміну заручниками та ув’язненими, про який багато говорили останніми днями. І розтиражували новину, яка не зовсім відповідала дійсності.

Анна Ісламова, яка опублікувала повідомлення, у своєму профілі у соцмережах вказує, що вона – співробітниця Верховної Ради України. Хоча насправді ідеться про депутатку Бучанської міської ради, яка емоційно відреагувала на поширену російськими журналістами інформацію і зробила відповідний пост. Який, зрештою, і поширив Рябошапка. Зараз пост з її сторінки видалений.

Новина про те, що обмін відбувся, настільки вразила родичів полонених та журналістів, що вони виїхали до столичного аеропорту "Жуляни", куди нібито мали доставити українців. Однак вже за кілька годин з’ясувалось, що ніхто нікуди не прилітає, а поширена інформація виявилась фейком.

Що відбувається насправді?

Вже зранку Служба безпеки спростувала вчинення обміну як факт, що вже відбувся, і зазначила, що переговори тривають. В Офісі Президента України також наголосили, що обмін полоненими ще не завершився та закликали журналістів не довіряти сумнівним джерелам інформації.

Активісти, адвокати та правозахисники, які працюють із полоненими, періодично пояснюють, що все вказує на скоре їхнє звільнення.

Дивіться також відео з-під російської в'язниці, де утримують полонених українців:



Однак коли реально відбудеться обмін – невідомо. Адвокат арештованих в Україні росіян Валентин Рибін, наприклад, пояснював, що він відбудеться 3 вересня. Однак офіційних підтверджень цьому немає. У СБУ заявляють, що домовленостей про якусь конкретну дату досі немає.

Кого на кого міняють?

Чутки про великий обмін утримуваними особами між Росією та Україною є різні. Точно зрозуміло, що міняти мають росіян, які були засуджені та ув’язнені в Україні, на українців, які є політичними бранцями Кремля.

Окрема категорія – українські моряки, захоплені російськими силовиками у Керченській протоці, які є військовополоненими.



Українські моряки в полоні Росії / інфографіка 24 каналу

Міжнародний трибунал ООН з морського права наказав Росії звільнити їх негайно і без жодних умов.

Формати обміну обговорювалися різноманітні – "33 на 33", "35 на 35", "102 на 50", "всіх на всіх". Українських політв'язнів, як кажуть, можуть віддати Україні для "відбування покарання" в обмін на росіян, які утримуються за гратами в Україні. Але такий формат може бути своєрідною пасткою з боку Москви. Причому – пасткою багаторівневою.

Прийнявши цей варіант обміну, Україна, фактично, визнає вироки російських судів. Включаючи ті, які були ухвалені "судами" в окупованому Криму. Більше того, включати у ці списки українських моряків – це дарувати президенту Росії можливість "зберегти обличчя" та зробити крок назустріч визнанню окупації Криму.

Чому з’явилась фейкова новина?

Важко сказати. Часто такі фейки запускають в інформаційний простір для підвищення тиску на одну із сторін переговорів та зміцнення власних позицій. Багато хто зазначає, що це міг бути інструмент, завдяки якому Росія намагається отримати від обміну набагато більше, ніж повернення своїх громадян.

Один з варіантів, як зазначив директор Інституту національної політики Юрій Шуліпа – провести обмін 33 на 33 після зустрічі в "нормандському форматі" і прийняти додаткові (капітулянтські) умови перед країною-агресором, які для України привели б до незворотних наслідків. "Наприклад, виконання "мінських домовленостей" в частині внесення змін до Конституції країни на умовах Кремля за вказівкою представників російської окупаційної адміністрації, щоб в Україні почався незворотний процес втрати керованості країни з метою посилення ворожого впливу", – сказав він.

Ще один варіант – Росія спеціально затягує обмін полоненими, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну. Зокрема, як вважає засновник британського видання "Bellingcat", Путін хоче, аби Київ відпустив підозрюваного в причетності до катастрофи МН17 на Донбасі Володимира Цемаха. Це – ключовий свідок у справі збитого над Донбасом пасажирського літака, який може довести причетність Росії до катастрофи.

Хто такий Володимир Цемах і чому він важливий для РФ?Служба безпеки України 27 червня провела спецоперацію на території так званої "ДНР" і затримала колишнього "командира ППО" проросійських бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха. Його заарештували на два місяці.



В інтерв'ю російським пропагандистам Цемах розповідав про збиття Boeing рейсу MH17 і пояснював, що бойовики, мовляв, цілилися в українські літаки. Бойовик розповідав і про те, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось". Що саме ховав Цемах – на відео "запікали". Однак журналісти, читаючи по губах, висловили впевненість, що той говорив саме про ЗРК "Бук".



Згодом терористичне угруповання "ДНР" включило Цемаха в список осіб, яких хотіли б обміняти на полонених українців.

Росія максимально зацікавлена у тому, аби Цемаха віддали їй, а не Нідерландам. Це допоможе їй зірвати судовий процес щодо збиття літака.

Однак, як зазначає український журналіст Юрій Бутусов, такий варіант сильно зашкодить Україні. Віддавши Цемаха, вона отримає від Нідерландів претензії про зрив ключового розслідування і допоможе РФ уникнути відповідальності за трагедію.

Чим все закінчиться?

Скоро дізнаємось. Рано чи пізно Росія змушена буде відпустити і українських військовополонених моряків, і віддати Україні всіх політичних в’язнів. Ймовірні дати обміну, які обговорюються у ЗМІ, обмежені найближчими тижнями. Головна інтрига полягає у тому, що вона натомість отримає від України.