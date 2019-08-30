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      Будемо коментувати, коли це відбудеться, – секретар РНБО Данилюк про обмін полоненими

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      Олександр Данилюк
      Олександр Данилюк / getty images

      Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк, заявив, що сподівається на обмін ув’язнених між Україною і Росією, однак додав, що це коментуватимуть, лише коли все завершиться.

      Журналісти зустріли Данилюка, коли він йшов на літак до Вашингтону. Там проводяться тристоронні зустрічі. Відео з його коментарем опублікувала журналістка каналу ATR Elvina Seitbullaeva.

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      На запитання, чи є інформація про те, що сьогодні в Україну прибудуть військовополонені українські моряки та політв’язні, Данилюк сказав: "Я не коментую це питання. Ми будемо коментувати, коли це відбудеться. Давайте дочекаємося самого факту. Це дуже важливе питання".

      На уточнювальне запитання, чи відбудеться сьогодні обмін ув’язнених між Україною і Росією, він відповів "Сподіваємося".

      Давпайте дочекаємося самого факту, а потім вже будемо коментувати. Я не буду коментувати тільки,тому що ви мене запитуєте. Це дуже сенсативне питання,
      – наголосив Данилюк.

      За словами співробітниці Верховної Ради України Анни Ісламової, до України летять моряки, Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк і Володимир Балух.

      Отже, повний список українців, яких мають звільнити, має такий вигляд:

      1. Олег Сенцов,

      2. Павло Гриб,

      3. Микола Карпюк,

      4. Володимир Балух,

      5. Юрій Будзило,

      6. В'ячеслав Зінченко,

      7. Андрій Оприско,

      8. Сергій Цибізов,

      9. Андрій Артеменко,

      10. Володимир Терещенко,

      11. Євген Семідоцький,

      12. Віктор Бзспальченко,

      13. Андрій Шевченко,

      14. Володимир Варимез,

      15. Михайло Власюк,

      16. Богдан Головаш,

      17. Сергій Чуліба,

      18. Олег Мельничук,

      19. Богдан Небилиця,

      20. Владислав Костишин,

      21. Сергій Попов,

      22. Юрій Без'язичний,

      23. Роман Мокряк,

      24. Андрій Ейдер,

      25. Андрій Драч,

      26. Володимир Лісовий,

      27. Денис Гриценко,

      28. Василь Сорока.

      Щодо Романа Сущенка, Євгена Панова, Олександра Кольченка, Станіслава Клиха наразі інформації немає. Таким чином, сумарно би було 33 людини. За інформацією ЗМІ, саме за формулою "33 на 33" мав би відбутися обмін полоненими між Росією та Україною. Щоправда, коментуючи звільнення з СІЗО проросійського журналіста Кирила Вишинського, речниця ГПУ Лариса Сарган обмовилася про обмін полоненими за формулою "35 на 35", але за деякий час видалила допис. Цілком, імовірно, що решта прибуде до України як друга частина обміну.

      blog_ava
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      Теги: Новини України
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