Будем комментировать, когда это произойдет, – секретарь СНБО Данилюк об обмене пленными

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что надеется на обмен заключенных между Украиной и Россией, однако добавил, что будет это комментировать, только когда все закончится.

Журналисты встретили Данилюка, когда он шел на самолет в Вашингтон. Там проводятся трехсторонние встречи. Видео с его комментарием опубликовала журналистка канала ATR Elvina Seitbullaeva.

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На вопрос, есть ли информация о том, что сегодня в Украину прибудут военнопленные украинские моряки и политзаключенные, Данилюк сказал: "Я не комментирую этот вопрос. Мы будем комментировать, когда это произойдет. Давайте дождемся самого факта. Это очень важный вопрос" .

На уточняющий вопрос, состоится ли сегодня обмен заключенных между Украиной и Россией, он ответил "Надеемся".

Давпайте дождемся самого факта, а потом уже будем комментировать. Я не буду комментировать только, потому что вы меня спрашиваете. Это очень сенсативный вопрос,

– отметил Данилюк.

По словам сотрудницы Верховной Рады Украины Анны Исламовой, в Украину летят моряки, Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк и Владимир Балух.

Итак, полный список осовбожденных украинцев выглядит следующим образом:

1. Олег Сенцов,

2. Павел Гриб,

3. Николай Карпюк,

4. Владимир Балух,

5. Юрий Будзило,

6. Вячеслав Зинченко,

7. Андрей Опрыско,

8. Сергей Цибизов,

9. Андрей Артеменко,

10. Владимир Терещенко,

11. Евгений Семидоцкий,

12. Виктор Беспальченко,

13. Андрей Шевченко,

14. Владимир Варимез,

15. Михаил Власюк,

16. Богдан Головаш,

17. Сергей Чулиба,

18. Олег Мельничук,

19. Богдан Небылица,

20. Владислав Костышин,

21. Сергей Попов,

22. Юрий Безъязычный,

23. Роман Мокряк,

24. Андрей Эйдер,

25. Андрей Драч,

26. Владимир Лисовой,

27. Денис Гриценко,

28. Василий Сорока.

Относительно Романа Сущенко, Евгения Панова, Александр Кольченко, Станислава Клыха на данный момент информации нет. Таким образом, суммарно было бы 33 человека. По информации СМИ, именно по формуле "33 на 33" должен произойти обмен пленными между Россией и Украиной. Правда, комментируя осовбождение из СИЗО пророссийского журналиста Кирилла Вышинского, пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган обмолвилась об обмене пленными по формуле "35 на 35", но через некоторое время удалила сообщение. Вполне, вероятно, что остальные прибудут в Украину как вторая часть обмена.