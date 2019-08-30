10:35
2 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кто изменил историю России. Красный флаг над Москвой
      Вєсті Кремля
      20:10, 31 августа
      Вести.UA. Жир: Хамство от Дубинского. Новая выходка Медведчука
      Вєсті.UA
      19:45, 31 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      Будем комментировать, когда это произойдет, – секретарь СНБО Данилюк об обмене пленными

      118 Читати новину українською
      Александр Данилюк
      Александр Данилюк / getty images

      Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что надеется на обмен заключенных между Украиной и Россией, однако добавил, что будет это комментировать, только когда все закончится.

      Журналисты встретили Данилюка, когда он шел на самолет в Вашингтон. Там проводятся трехсторонние встречи. Видео с его комментарием опубликовала журналистка канала ATR Elvina Seitbullaeva.

      Читайте также: Кто из пленников Кремля должен вернуться в Украину: список

      На вопрос, есть ли информация о том, что сегодня в Украину прибудут военнопленные украинские моряки и политзаключенные, Данилюк сказал: "Я не комментирую этот вопрос. Мы будем комментировать, когда это произойдет. Давайте дождемся самого факта. Это очень важный вопрос" .

      На уточняющий вопрос, состоится ли сегодня обмен заключенных между Украиной и Россией, он ответил "Надеемся".

      Давпайте дождемся самого факта, а потом уже будем комментировать. Я не буду комментировать только, потому что вы меня спрашиваете. Это очень сенсативный вопрос,
      отметил Данилюк.

      По словам сотрудницы Верховной Рады Украины Анны Исламовой, в Украину летят моряки, Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк и Владимир Балух.

      Итак, полный список осовбожденных украинцев выглядит следующим образом:

      1. Олег Сенцов,

      2. Павел Гриб,

      3. Николай Карпюк,

      4. Владимир Балух,

      5. Юрий Будзило,

      6. Вячеслав Зинченко,

      7. Андрей Опрыско,

      8. Сергей Цибизов,

      9. Андрей Артеменко,

      10. Владимир Терещенко,

      11. Евгений Семидоцкий,

      12. Виктор Беспальченко,

      13. Андрей Шевченко,

      14. Владимир Варимез,

      15. Михаил Власюк,

      16. Богдан Головаш,

      17. Сергей Чулиба,

      18. Олег Мельничук,

      19. Богдан Небылица,

      20. Владислав Костышин,

      21. Сергей Попов,

      22. Юрий Безъязычный,

      23. Роман Мокряк,

      24. Андрей Эйдер,

      25. Андрей Драч,

      26. Владимир Лисовой,

      27. Денис Гриценко,

      28. Василий Сорока.

      Относительно Романа Сущенко, Евгения Панова, Александр Кольченко, Станислава Клыха на данный момент информации нет. Таким образом, суммарно было бы 33 человека. По информации СМИ, именно по формуле "33 на 33" должен произойти обмен пленными между Россией и Украиной. Правда, комментируя осовбождение из СИЗО пророссийского журналиста Кирилла Вышинского, пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган обмолвилась об обмене пленными по формуле "35 на 35", но через некоторое время удалила сообщение. Вполне, вероятно, что остальные прибудут в Украину как вторая часть обмена.

      blog_ava
      Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
      сегодня
      29886
      Теги: Новости Украины СНБО Обмен пленными Заложники
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 30 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Прокачай себе: 5 авторів, що впливають на формування особистості
      сегодня , 10:01 Прокачай себе: 5 авторів, що впливають на формування особистості
      Блог Соцмережі 207
      Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      сегодня , 08:50 Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      Марія Писаренко 266
      Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      1 сентября , 23:33 Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      24046
      Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      1 сентября , 22:00 Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      Блоги тижня 588
      Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      1 сентября , 20:29 Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      Наталя Ромашова 2791
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук