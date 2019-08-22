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      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Росія і Україна домовились про обмін полоненими у форматі "33 на 33", – ЗМІ

      63 Читать новость на русском
      Обмін полоненими може бути у форматі 33 на 33
      Обмін полоненими може бути у форматі 33 на 33 / Ілюстративне фото

      Росія і Україна близькі до завершення процесу двостороннього обміну полоненими. За останніми даними, Москва і Київ обговорюють формулу обміну 33 на 33 людини.

      Про це з посиланням на власні джерела, "близькі до переговорів", повідомляє російське видання РБК.

      Водночас, у списку не буде українського журналіста із подвійним громадянсьвом Кирила Вишинського, якого в Україні звинувачують у держзраді.

      Окрім того, в Москву для проведення усіх необхідних процедур вже начебто прибула українська омбудсвумен Людмила Денісова.

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      Теги: Новини України Новини політики Обмін полоненими
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