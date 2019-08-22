Росія і Україна домовились про обмін полоненими у форматі "33 на 33", – ЗМІ
Росія і Україна близькі до завершення процесу двостороннього обміну полоненими. За останніми даними, Москва і Київ обговорюють формулу обміну 33 на 33 людини.
Про це з посиланням на власні джерела, "близькі до переговорів", повідомляє російське видання РБК.
Водночас, у списку не буде українського журналіста із подвійним громадянсьвом Кирила Вишинського, якого в Україні звинувачують у держзраді.
Окрім того, в Москву для проведення усіх необхідних процедур вже начебто прибула українська омбудсвумен Людмила Денісова.
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