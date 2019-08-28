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      ОБВАЛ БУДИНКУ В ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ
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      ОБВАЛ БУДИНКУ В ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ

      Вишинського відпустили для обміну у форматі "35 на 35", – ГПУ

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      Кирило Вишинський
      Кирило Вишинський / 24 канал

      Керівника "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського звільнили з-під арешту 28 серпня під особисту поруку. Звільнення відбулося у межах обміну утримуваних осіб між Росією та Україною у форматі "35 на 35".

      Речниця генпрокурора Лариса Сарган опублікувала заяву на згоду в участі у процесі обміну, яку Вишинський, за її словами, підписав.

      Важливо: Вишинського можуть обміняти на українського політв'язня, – ЗМІ

      сарган вишинський обмін рф україна
      Допис Лариси Сарган на Facebook/ Скріншот

      Лариса Сарган видалила свій допис через годину після опублікування.

      Новина доповнюється.

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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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