Вишинського відпустили для обміну у форматі "35 на 35", – ГПУ
Керівника "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського звільнили з-під арешту 28 серпня під особисту поруку. Звільнення відбулося у межах обміну утримуваних осіб між Росією та Україною у форматі "35 на 35".
Речниця генпрокурора Лариса Сарган опублікувала заяву на згоду в участі у процесі обміну, яку Вишинський, за її словами, підписав.
Важливо: Вишинського можуть обміняти на українського політв'язня, – ЗМІ
Допис Лариси Сарган на Facebook/ Скріншот
Лариса Сарган видалила свій допис через годину після опублікування.
Новина доповнюється.
Джерело: 24 канал
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