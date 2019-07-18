Кремль відповів на заклик Зеленського звільнити моряків і висунув свою умову

Росія знову відмовляється говорити про реальне звільнення захоплених на Азові моряків і навіть почала висувати умови Україні. У Кремлі заявили, що першим кроком для відновлення діалогу Москви і Києва могло б стати повернення до РФ редактора "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського, а не звільнення українських хлопців, як говорив Зеленський.

Зухвалу заяву зробив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи слова президента України Володимира Зеленського щодо звільненя моряків, передає ТАСС.

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Звичайно ж, повернення Вишинського могло б бути прекрасним першим кроком. Загалом, будь-які кроки щодо звільнення людей будуть тільки вітатися,

– сказав речник Путіна.

Важливо! Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Україна не може передати Росії Вишинського з юридичної точки зору. Чому? Бо йому ще не винесли вирок і він має українське громадянство.

Раніше Зеленський наголошував, що виконання Росією наказу трибуналу ООН про звільнення українських моряків і кораблів може стати першим сигналом про готовність до припинення "конфлікту" з Україною. Таким чином Росія може зробити крок до розблокування переговорів і вирішення створених нею проблем у цивілізований спосіб.

Однак вже 17 липня російський суд продовжив термін тримання під вартою 24 українським військовополоненим на три місяці. Засідання проводили у закритому режимі. Моряки не відповідали на жодні питання, окрім тих, що стосуються їхніх імен, дати народження та військового звання.

Як українські моряки потрапили у полон РФ?25 листопада 2018 року українські військові планово прямували до порту Маріуполя. Цього дня російські прикордонники протаранили їхній буксир в Азовському морі. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".



До російського полону потрапив увесь екіпаж судна у складі 24 моряків. Наразі вони перебувають у московських СІЗО під арештом. Трибунал ООН наказав Росії звільнити моряків, однак в РФ вважають, що трибунал не має права розглядати цей інцидент.



Полонені українські моряки/ інфографіка 24 каналу

Хто такий Кирило Вишинський і як він причетний до обміну на моряків?

Вишинський – колишній журналіст, керівник філії російського інформагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина".



СБУ звинувачує його у створенні підривної проросійської інформаційні мережі на теренах України та у державній зраді. Так, за даними сайту "Миротворець", навесні 2014 року працював у Криму, де з підконтрольними йому журналістами випускав матеріали, які виправдовували анексію Криму Росією. За цю діяльність Вишинському закритим указом президента Росії вручили нагороду РФ "За повернення Криму". Також нагороджений російською медаллю ордена "За заслуги перед вітчизною" за так зване "об'єктивне висвітлення подій в Криму".



Кирила Вишинського затримали співробітники СБУ 15 травня 2018 року. Під арештом Вишинський перебуває вже понад 10 місяців.

Мова про те, що Вишинського можуть обміняти на військовополонених моряків, зайшла тоді, коли російська омбудсвумен Москалькова приїхала до Києва, аби "підтримати" його в суді. Окрім того, про таку можливість навіть оговорив сам очільник Кремля. Проте, здійснити такий обмін юридично не можливо.