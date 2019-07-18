Україна пропонує Росії обміняти Вишинського на Сенцова 23:08, сьогодні 20 Читать новость на русском Обміняти Вишинського на Сенцова: Україна висунула зустрічну пропозицію Росії / Колаж 24 Каналу Україна пропонує звільнити головного редактора "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського в обмін на бранця Кремля, українського режисера Олега Сенцова. Новина доповнюється... Як правильно зварити гречку на воді та молоці: поради щодо приготування сьогодні 5852 Теги: Новини України Новини політики Коментарі powered by lun.ua Новини за сьогодні Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter Вибір редакції Головні новини 18 липня: фінальні рейтинги партій та домовленість у Мінську про обмін полоненими сьогодні , 22:33 Росіяни не хочуть розширювати нормандський формат, як цього просив Зеленський сьогодні , 21:05 До річниці Apollo 11: підбірка найкращих фільмів про місію сьогодні , 21:00 Коментарі Публікації сьогодні , 23:00 На Чернігівщині поліцейські вимагали хабар від водія: вирок суду Ірина Шиба 41 сьогодні , 17:58 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту 62709 сьогодні , 14:00 Як купити смартфон і не прогадати: конкретні моделі 1089 сьогодні , 22:33 Головні новини 18 липня: фінальні рейтинги партій та домовленість у Мінську про обмін полоненими 891 сьогодні , 22:00 Война и обучение: зачем в Луганске покупают аттестаты и дипломы Ольга Черненко 232