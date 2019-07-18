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      Україна пропонує Росії обміняти Вишинського на Сенцова

      20 Читать новость на русском
      Обміняти Вишинського на Сенцова: Україна висунула зустрічну пропозицію Росії
      Обміняти Вишинського на Сенцова: Україна висунула зустрічну пропозицію Росії / Колаж 24 Каналу

      Україна пропонує звільнити головного редактора "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського в обмін на бранця Кремля, українського режисера Олега Сенцова.

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      Теги: Новини України Новини політики
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