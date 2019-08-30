Які звільнені бранці Кремля мають повернутися до України: список

За інформацією ЗМІ, ось-ось до аеропорту "Київ" (Жуляни) мають прибути українські бранці Кремля. Наразі мовиться про 28 українців. Усіх їх мали обміняти на засуджених в Україні росіян.

За словами співробітниці Верховної Ради України Анни Ісламової, до України летять моряки, Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк і Володимир Балух.

Важливо! Українські бранці Кремля мали прибути в Україну ще о 5 годині: що відомо станом на зараз

Отже, повний список звільнених українців має такий вигляд:

1. Олег Сенцов,

2. Павло Гриб,

3. Микола Карпюк,

4. Володимир Балух,

5. Юрій Будзило,

6. В'ячеслав Зінченко,

7. Андрій Оприско,

8. Сергій Цибізов,

9. Андрій Артеменко,

10. Володимир Терещенко,

11. Євген Семідоцький,

12. Віктор Бзспальченко,

13. Андрій Шевченко,

14. Володимир Варимез,

15. Михайло Власюк,

16. Богдан Головаш,

17. Сергій Чуліба,

18. Олег Мельничук,

19. Богдан Небилиця,

20. Владислав Костишин,

21. Сергій Попов,

22. Юрій Без'язичний,

23. Роман Мокряк,

24. Андрій Ейдер,

25. Андрій Драч,

26. Володимир Лісовий,

27. Денис Гриценко,

28. Василь Сорока.

Щодо Романа Сущенка, Євгена Панова, Олександра Кольченка, Станіслава Клиха наразі інформації немає. Таким чином, сумарно би було 33 людини. За інформацією ЗМІ, саме за формулою "33 на 33" мав би відбутися обмін полоненими між Росією та Україною. Щоправда, коментуючи звільнення з СІЗО проросійського журналіста Кирила Вишинського, речниця ГПУ Лариса Сарган обмовилася про обмін полоненими за формулою "35 на 35", але за деякий час видалила допис. Цілком, імовірно, що решта прибуде до України як друга частина обміну.