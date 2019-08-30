07:32
30 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінське морозиво для Ердогана. Як дід Пиня порушує правила
      Вєсті Кремля
      22:02, 28 серпня
      Вєсті.UA: Які плани у Зеленського на Добкіна. Навіщо Шуфричу комітет свободи слова
      Вєсті.UA
      20:05, 28 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      Які звільнені бранці Кремля мають повернутися до України: список

      106
      Список звільнених українців, що у межах обміну полоненими мають прибути до України
      Список звільнених українців, що у межах обміну полоненими мають прибути до України / "Громадьске"

      За інформацією ЗМІ, ось-ось до аеропорту "Київ" (Жуляни) мають прибути українські бранці Кремля. Наразі мовиться про 28 українців. Усіх їх мали обміняти на засуджених в Україні росіян.

      За словами співробітниці Верховної Ради України Анни Ісламової, до України летять моряки, Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк і Володимир Балух.

      Важливо! Українські бранці Кремля мали прибути в Україну ще о 5 годині: що відомо станом на зараз

      Отже, повний список звільнених українців має такий вигляд:

      1. Олег Сенцов,

      2. Павло Гриб,

      3. Микола Карпюк,

      4. Володимир Балух,

      5. Юрій Будзило,

      6. В'ячеслав Зінченко,

      7. Андрій Оприско,

      8. Сергій Цибізов,

      9. Андрій Артеменко,

      10. Володимир Терещенко,

      11. Євген Семідоцький,

      12. Віктор Бзспальченко,

      13. Андрій Шевченко,

      14. Володимир Варимез,

      15. Михайло Власюк,

      16. Богдан Головаш,

      17. Сергій Чуліба,

      18. Олег Мельничук,

      19. Богдан Небилиця,

      20. Владислав Костишин,

      21. Сергій Попов,

      22. Юрій Без'язичний,

      23. Роман Мокряк,

      24. Андрій Ейдер,

      25. Андрій Драч,

      26. Володимир Лісовий,

      27. Денис Гриценко,

      28. Василь Сорока.

      Щодо Романа Сущенка, Євгена Панова, Олександра Кольченка, Станіслава Клиха наразі інформації немає. Таким чином, сумарно би було 33 людини. За інформацією ЗМІ, саме за формулою "33 на 33" мав би відбутися обмін полоненими між Росією та Україною. Щоправда, коментуючи звільнення з СІЗО проросійського журналіста Кирила Вишинського, речниця ГПУ Лариса Сарган обмовилася про обмін полоненими за формулою "35 на 35", але за деякий час видалила допис. Цілком, імовірно, що решта прибуде до України як друга частина обміну. 

      blog_ava
      Руслан Рябошапка став новим генеральним прокурором: Зеленський підписав указ
      сьогодні
      3749
      Теги: Українські моряки в полоні Українці в полоні РФ Новини Росії Україна – Росія Новини України Новини політики Обмін полоненими
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Олексій Гончарук – що треба знати про прем'єр-міністра України
      29 серпня , 17:47 Олексій Гончарук – що треба знати про прем'єр-міністра України
      29344
      Росіяни махали рукою та посміхалися перед обстрілом: шокуючі спогади про Іловайську трагедію
      сьогодні , 03:00 Росіяни махали рукою та посміхалися перед обстрілом: шокуючі спогади про Іловайську трагедію
      Віталій Дейнега 554
      Олексій Оржель: що відомо про нового головного енергетика України
      сьогодні , 01:01 Олексій Оржель: що відомо про нового головного енергетика України
      657
      Руслан Рябошапка: з НАЗК в крісло Генпрокурора
      сьогодні , 00:32 Руслан Рябошапка: з НАЗК в крісло Генпрокурора
      Наталя Боднар 8241
      Хто такий Вадим Пристайко: що відомо про нового очільника МЗС
      сьогодні , 00:02 Хто такий Вадим Пристайко: що відомо про нового очільника МЗС
      7332
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук