Обмін полоненими між Росією та Україною: хто з українців може потрапити до списку

Найближчим часом російський президент Володимир Путін може помилувати та відправити на Батьківщину кількох українців, яких утримує Кремль. Їх можуть обміняти на засуджених в Україні росіян. Зокрема, 29 серпня у СІЗО "Лефортово" в Москві зібрали близько 30 громадян України, яких у Росії звинувачують у "злочинах", і тих, хто тут перебуває під слідством.

Як пише російське видання "Коммерсантъ", серед тих, кого можна побачити в "Лефортово", – журналіст Роман Сущенко, режисер Олег Сенцов і Євген Панов, якого у Росії називають "диверсантом".

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Щодо 24 військовополонених моряків, ресурс з посиланням на власні джерела підкреслює, що основну частину в'язнів, яких Росія планує відправити на Україну, власне вони й складуть Щоправда, у Росії наполягають, аби на Батьківщині щодо них відбулося розслідування.

Річ у тім, що зараз обвинувачення за їхньою справою перекваліфікували на більш легке – засудження до 4 років ув’язнення. Але навіть, враховуючи перекваліфікацію, їхнє помилування тут є неможливим, оскільки моряків ще не засудили. Проте вже в Україні СБУ або Генпрокуратура, а не російське слідство, може ухвалити рішення про їхню невинність і звільнити їх.

З числа інших українських політв’язнів у СІЗО "Лефортово" вже тривалий час перебуває Олександр Кольченко, який проходить за тією ж справою, що і Сенцов. Однак тут немає так званих "кримських диверсантів" Андрій Захтея та Дмитра Штиблікова.

Також видання додає, що частина українців від участі в обмінній операції відмовилася.

Що відомо про вищезазначених українських бранців Кремля: коротко

Роман Сущенко – його затримали та арештували у Москві 30 вересня 2016 року. У Росії українського журналіста звинувачують у шпигунстві на користь України. Сущенка засудили до 12 років колонії суворого режиму.

Олег Сенцов і Олексадр Кольченко – їх затримали в окупованому Криму в 2014 році. Росія їх звинувачує звинуватили їх у підготовці терактів. У 2015 році Сенцова засудили до 20 років позбавлення волі у колонії суворого режиму, Кольченка – до 10 років. До останнього часу Сенцов відбував покарання у колонії в російському місті Лабітнангі.

Євген Панов – У 2016 році ФСБ Росії звинуватила Україну у підготовці теракту в окупованому Криму. Одним із фігурантів цієї справи назвали 39-річного Євгена Панова, який раніше служив у 37-му батальйоні ЗСУ. У липні 2018 року суд в Криму засудив його до восьми років позбавлення волі. А у жовтні цього ж року Панова етапували з Сімферопольського СІЗО в Москву. Євген Панов неодноразово заявляв про катування, психологічний тиск на нього, а також про фальсифікацію доказів у справі та перешкоджання роботі адвокатів.