02:56
30 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінське морозиво для Ердогана. Як дід Пиня порушує правила
      Вєсті Кремля
      22:02, 28 серпня
      Вєсті.UA: Які плани у Зеленського на Добкіна. Навіщо Шуфричу комітет свободи слова
      Вєсті.UA
      20:05, 28 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      Обмін полоненими між Росією та Україною: хто з українців може потрапити до списку

      224
      ЗМІ оприлюднили варіанти обміну полоненими між Україною та Росією
      ЗМІ оприлюднили варіанти обміну полоненими між Україною та Росією / Фото з відкритих джерел

      Найближчим часом російський президент Володимир Путін може помилувати та відправити на Батьківщину кількох українців, яких утримує Кремль. Їх можуть обміняти на засуджених в Україні росіян. Зокрема, 29 серпня у СІЗО "Лефортово" в Москві зібрали близько 30 громадян України, яких у Росії звинувачують у "злочинах", і тих, хто тут перебуває під слідством.

      Як пише російське видання "Коммерсантъ", серед тих, кого можна побачити в "Лефортово", – журналіст Роман Сущенко, режисер Олег Сенцов і Євген Панов, якого у Росії називають "диверсантом".

      Важливо! 30 серпня відбудеться обмін полоненими: українських бранців вже везуть в аеропорт

      Щодо 24 військовополонених моряків, ресурс з посиланням на власні джерела підкреслює, що основну частину в'язнів, яких Росія планує відправити на Україну, власне вони й складуть Щоправда, у Росії наполягають, аби на Батьківщині щодо них відбулося розслідування.

      Річ у тім, що зараз обвинувачення за їхньою справою перекваліфікували на більш легке – засудження до 4 років ув’язнення. Але навіть, враховуючи перекваліфікацію, їхнє помилування тут є неможливим, оскільки моряків ще не засудили. Проте вже в Україні СБУ або Генпрокуратура, а не російське слідство, може ухвалити рішення про їхню невинність і звільнити їх.

      З числа інших українських політв’язнів у СІЗО "Лефортово" вже тривалий час перебуває Олександр Кольченко, який проходить за тією ж справою, що і Сенцов. Однак тут немає так званих "кримських диверсантів" Андрій Захтея та Дмитра Штиблікова.

      Також видання додає, що частина українців від участі в обмінній операції відмовилася.

      Що відомо про вищезазначених українських бранців Кремля: коротко

      Роман Сущенко – його затримали та арештували у Москві 30 вересня 2016 року. У Росії українського журналіста звинувачують у шпигунстві на користь України. Сущенка засудили до 12 років колонії суворого режиму. 

      Олег Сенцов і Олексадр Кольченко – їх затримали в окупованому Криму в 2014 році. Росія їх звинувачує звинуватили їх у підготовці терактів. У 2015 році Сенцова засудили до 20 років позбавлення волі у колонії суворого режиму, Кольченка – до 10 років. До останнього часу Сенцов відбував покарання у колонії в російському місті Лабітнангі.

      Євген Панов – У 2016 році ФСБ Росії звинуватила Україну у підготовці теракту в окупованому Криму. Одним із фігурантів цієї справи назвали 39-річного Євгена Панова, який раніше служив у 37-му батальйоні ЗСУ. У липні 2018 року суд в Криму засудив його до восьми років позбавлення волі. А у жовтні цього ж року Панова етапували з Сімферопольського СІЗО в Москву. Євген Панов неодноразово заявляв про катування, психологічний тиск на нього, а також про фальсифікацію доказів у справі та перешкоджання роботі адвокатів.

      blog_ava
      Оголошено новий склад Кабінету Міністрів України
      29 серпня
      38476
      Теги: Роман Сущенко Олег Сенцов Українці в полоні РФ Українські моряки в полоні Україна – Росія Новини Росії Обмін полоненими Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Олексій Гончарук – що треба знати про прем'єр-міністра України
      29 серпня , 17:47 Олексій Гончарук – що треба знати про прем'єр-міністра України
      29047
      Олексій Оржель: що відомо про нового головного енергетика України
      сьогодні , 01:01 Олексій Оржель: що відомо про нового головного енергетика України
      211
      Руслан Рябошапка: з НАЗК в крісло Генпрокурора
      сьогодні , 00:32 Руслан Рябошапка: з НАЗК в крісло Генпрокурора
      Наталя Боднар 7680
      Хто такий Вадим Пристайко: що відомо про нового очільника МЗС
      сьогодні , 00:02 Хто такий Вадим Пристайко: що відомо про нового очільника МЗС
      6842
      Михайло Федоров: від студентського мера до віце-прем’єра-міністра цифрової трансформації
      29 серпня , 23:30 Михайло Федоров: від студентського мера до віце-прем’єра-міністра цифрової трансформації
      Ірина Поліщук 229
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук