Волкер прокоментував обмін полоненими між Україною та Росією

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер сподівається, що обмін ув'язнених між Україною та Росією невдовзі відбудеться.

Однак сам він участі у переговорах не бере, про це він сказав на Ході Гідності у Києві, пише "Громадське".

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Волкер також сподівається, що найближчим часом зможе також поспілкуватися з помічником лідера Кремля Володимира Путіна Владиславом Сурковим.

Я знаю, що для президента України дуже важливо повернути додому всіх, і насамперед моряків,

– наголосив він.

Що відомо про обмін полоненими?

Росія і Україна близькі до завершення процесу двостороннього обміну полоненими. За останніми даними, Москва і Київ обговорюють формулу обміну "33 на 33 людини". Про це з посиланням на власні джерела, "близькі до переговорів", повідомило російське видання РБК. Обмін може відбутися 28-29 серпня.



Відомо, що в списку не буде українського журналіста із подвійним громадянством Кирила Вишинського, якого в Україні звинувачують у державній зраді. Вишинського можуть звільнити за іншою – "особливою" – схемою.



Українські моряки, які перебувають у російському полоні/ Інфографіка 24 каналу