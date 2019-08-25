Волкер прокоментував обмін полоненими між Україною та Росією
Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер сподівається, що обмін ув'язнених між Україною та Росією невдовзі відбудеться.
Однак сам він участі у переговорах не бере, про це він сказав на Ході Гідності у Києві, пише "Громадське".
Важливо: Обмін полоненими: про що це свідчить і чого чекати від Путіна
Волкер також сподівається, що найближчим часом зможе також поспілкуватися з помічником лідера Кремля Володимира Путіна Владиславом Сурковим.
Я знаю, що для президента України дуже важливо повернути додому всіх, і насамперед моряків,
– наголосив він.
Що відомо про обмін полоненими?
Росія і Україна близькі до завершення процесу двостороннього обміну полоненими. За останніми даними, Москва і Київ обговорюють формулу обміну "33 на 33 людини". Про це з посиланням на власні джерела, "близькі до переговорів", повідомило російське видання РБК. Обмін може відбутися 28-29 серпня.
Відомо, що в списку не буде українського журналіста із подвійним громадянством Кирила Вишинського, якого в Україні звинувачують у державній зраді. Вишинського можуть звільнити за іншою – "особливою" – схемою.
Українські моряки, які перебувають у російському полоні/ Інфографіка 24 каналу
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