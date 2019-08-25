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      Волкер прокоментував обмін полоненими між Україною та Росією

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      Важливо повернути всіх, – Волкер про обмін полоненими між Україною та Росією
      Важливо повернути всіх, – Волкер про обмін полоненими між Україною та Росією / 24 канал

      Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер сподівається, що обмін ув'язнених між Україною та Росією невдовзі відбудеться.

      Однак сам він участі у переговорах не бере, про це він сказав на Ході Гідності у Києві, пише "Громадське".

      Важливо: Обмін полоненими: про що це свідчить і чого чекати від Путіна

      Волкер також сподівається, що найближчим часом зможе також поспілкуватися з помічником лідера Кремля Володимира Путіна Владиславом Сурковим.

      Я знаю, що для президента України дуже важливо повернути додому всіх, і насамперед моряків,
      – наголосив він. 

      Що відомо про обмін полоненими?

      Росія і Україна близькі до завершення процесу двостороннього обміну полоненими. За останніми даними, Москва і Київ обговорюють формулу обміну "33 на 33 людини". Про це з посиланням на власні джерела, "близькі до переговорів", повідомило російське видання РБК. Обмін може відбутися 28-29 серпня.

      Відомо, що в списку не буде українського журналіста із подвійним громадянством Кирила Вишинського, якого в Україні звинувачують у державній зраді. Вишинського можуть звільнити за іншою – "особливою" – схемою. 

      Захоплені Росією моряки
      Українські моряки, які перебувають у російському полоні/ Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Курт Волкер Українські моряки в полоні Обмін полоненими Українці в полоні РФ Новини політики
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