Волкер прокомментировал обмен пленными между Украиной и Россией

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер надеется, что обмен заключенных между Украиной и Россией вскоре состоится.

Однако сам он участия в переговорах не принимает, об этом он сказал на шествии достоинства в Киеве, пишет "Громадське".

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Волкер также надеется, что в ближайшее время сможет также пообщаться с помощником лидера Кремля Владимира Путина Владиславом Сурковым.

Я знаю, что для президента Украины очень важно вернуть домой всех, и в первую очередь моряков,

– подчеркнул он.

Что известно об обмене пленными?

Россия и Украина близки к завершению процесса двустороннего обмена пленными. По последним данным, Москва и Киев обсуждают формулу обмена "33 на 33 человека". Об этом со ссылкой на собственные источники, "близкие к переговорам", сообщило российское издание РБК. Обмен может состояться 28-29 августа.

Известно, что в списке не будет украинского журналиста с двойным гражданством Кирилла Вышинского, которого в Украине обвиняют в государственной измене. Вышинского могут освободить по другой – "особой" – схеме.



Украинские моряки, находящиеся в российском плену/ инфографика 24 канала