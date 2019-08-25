10:27
25 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА САММИТ G7
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: В России дефицит ОМОНовцев. Епархия по чрезвычайным ситуациям.
      Вєсті Кремля
      19:54, 24 августа
      Вести.UA. Жир: Луценко "развеял" мифы о Порошенко. Куда метит Вакарчук
      Вєсті.UA
      17:11, 24 августа
      Кто и за сколько продает государственные корабли: резонансное расследование
      ЦРУ
      09:00, 23 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА САММИТ G7

      Волкер прокомментировал обмен пленными между Украиной и Россией

      15 Читати новину українською
      Важно вернуть всех, – Волкер об обмене пленными между Украиной и Россией
      Важно вернуть всех, – Волкер об обмене пленными между Украиной и Россией / 24 канал

      Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер надеется, что обмен заключенных между Украиной и Россией вскоре состоится.

      Однако сам он участия в переговорах не принимает, об этом он сказал на шествии достоинства в Киеве, пишет "Громадське".

       Важно: Обмен пленными: о чем это говорит и чего ждать от Путина

      Волкер также надеется, что в ближайшее время сможет также пообщаться с помощником лидера Кремля Владимира Путина Владиславом Сурковым.

      Я знаю, что для президента Украины очень важно вернуть домой всех, и в первую очередь моряков,
      – подчеркнул он.

      Что известно об обмене пленными?

      Россия и Украина близки к завершению процесса двустороннего обмена пленными. По последним данным, Москва и Киев обсуждают формулу обмена "33 на 33 человека". Об этом со ссылкой на собственные источники, "близкие к переговорам", сообщило российское издание РБК. Обмен может состояться 28-29 августа.

      Известно, что в списке не будет украинского журналиста с двойным гражданством Кирилла Вышинского, которого в Украине обвиняют в государственной измене. Вышинского могут освободить по другой – "особой" – схеме.

      Захоплені Росією моряки
      Украинские моряки, находящиеся в российском плену/ инфографика 24 канала

      blog_ava
      Люди опухшие и плачут, - Кравчук о Крыме без Украины
      сегодня
      411
      Теги: Украина – Россия Новости России Украинцы в плену РФ Обмен пленными Украинские моряки в плену Курт Волкер Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 24 августа: празднование Дня Независимости и два кандидата на премьерское кресло
      сегодня , 09:01 Главные новости 24 августа: празднование Дня Независимости и два кандидата на премьерское кресло
      738
      Нарушение договора с Турцией не сойдет Москве с рук
      сегодня , 08:50 Нарушение договора с Турцией не сойдет Москве с рук
      Сергій Климовський 3111
      G7 – объединение демократических лидеров: причем здесь Россия?
      24 августа , 22:00 G7 – объединение демократических лидеров: причем здесь Россия?
      Блог Медіа 1576
      Голобородько VS Зеленський: Що змінилося за перші 100 днів президентсва
      24 августа , 22:00 Голобородько VS Зеленський: Що змінилося за перші 100 днів президентсва
      Антон Голобородько 412
      "Динамо" сенсационно сыграло вничью с "Олимпиком", команды доигрывали матч вдесятером: видео
      24 августа , 21:41 "Динамо" сенсационно сыграло вничью с "Олимпиком", команды доигрывали матч вдесятером: видео
      262
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук