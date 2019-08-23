Обмен пленными: о чем это говорит и чего ждать от Путина

Пока не произойдет обмена пленными, прогнозировать что-то трудно. Когда речь идет о Путине, никогда нельзя быть уверенным до конца. Уже было несколько срывов договоренностей. Но если обмен будет, то это надо рассматривать в комплексе.

Об этом 24 каналу рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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Эксперт напоминает: были ситуации в 2018 году по обмену украинского кинорежиссера Олега Сенцова. В июле этого года анонсировали освобождение захваченных Россией возле Керченского пролива моряков. И также в июле была договоренность об обмене военнопленными между Украиной и ОРДЛО. Но обмен так и не случился.

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Впрочем, замечает Владимир Фесенко, процесс переговоров, судя по всему, начался с момента прихода Зеленского к власти. Процесс закрыт и идет по нескольким каналам. Официальные – во время визита Зеленского в Париж и Берлин. Подключены украинский и российский омбудсмены. Есть и тайные каналы. Поэтому договоренности об обмене, судя по всему, есть.

Зеленский продемонстрировал активизацию переговоров особенно по освобождению моряков, выполнения ряда позиций, чего не было в течение последних трех лет. В частности, разведение сил в Станице Луганской. И Москва также должна осуществить какие-то жесты в ответ. Запад – Макрон, Меркель, Трамп Путину об этом постоянно напоминали,

– говорит Владимир Фесенко.

Политолог добавляет: обмен пленными надо также рассматривать в контексте обсуждения Западом темы возвращения России в G7.

Разговор о возвращении России в "Большую семерку" – сигнал о том, что отношение Запада к Москве становится более гибким. Кремлю показывают: если Россия будет делать жесты, то будут соответствующие шаги. В перспективе, о чем говорил бывший министр иностранных дел ФРГ Штайнмайер: если будет продвижение по Донбассу, то возможно снижение антироссийских санкций,

– говорит Фесенко.

Что известно об обмене пленными?

Россия и Украина близки к завершению процесса двустороннего обмена пленными. По последним данным, Москва и Киев обсуждают формулу обмена "33 на 33 человека". Об этом со ссылкой на собственные источники, "близкие к переговорам", сообщило российское издание РБК. Обмен может состояться 28-29 августа.



Известно, что в списке не будет украинского журналиста с двойным гражданством Кирилла Вышинского, которого в Украине обвиняют в государственной измене. Вышинского могут освободить по другой – "особой" – схеме. Москва вроде бы не настаивает на обязательном обмене Вышинского – для России лишь принципиален факт его освобождения. Освободят ли в этот раз украинского режиссера Олега Сенцова – приближенным к переговорам лицам неизвестно.

Украинские моряки, которые находятся в российском плену: инфографика 24 канала