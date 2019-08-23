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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Зеленский: Вопросом освобождения пленных занимаюсь лично, результаты будут в ближайшие дни

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      Зеленский высказался об обмене пленными с Россией
      Зеленский высказался об обмене пленными с Россией / politeka.net

      Переговоры с Россией по обмену пленными продолжаются, их результаты будут уже скоро. Об этом президент Зеленский заявил журналистам 23 августа.

      "Мы ожидаем результатов шаг за шагом", – отметил глава государства Владимир Зеленский, пишет "Интерфакс".

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      И добавил: "Первые результаты должны быть уже в течение ближайших дней. Не хочу загадывать".

      Президент подчеркнул, что лично занимается этим вопросом, и попросил СМИ не распространять слухи.

      "Я работаю над этим уже два месяца. Дайте мне выполнить свою работу", – сказал Зеленский.

      "Я обещал украинскому народу, что мы вернем пленных, моряков, мы закончим войну. Я этим занимаюсь лично. Я не знаю, кто там что говорит и кто чем занимается. Дайте мне сделать мое дело", – подытожил Владимир Зеленский.

      Напомним, накануне, 22 августа, в СМИ начали говорить о том, что Россия и Украина близки к завершению процесса двустороннего обмена пленными. Говорилось о формуле "33 на 33 человека".

      ОБОСТРЕНИЕ ТЕМЫ ОБМЕНА ПЛЕННЫМИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости России Украинцы в плену РФ Украина – Россия Обмен пленными Украинские моряки в плену
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