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      В России прокомментировали слухи об освобождении пленных украинцев

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      Глава МИД России Сергей Лавров
      Глава МИД России Сергей Лавров / Getty Images

      Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не гнаться за сенсацией в вопросе обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, а терпеливо работать на результат.

      Так Лавров ответил на вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что обмен удерживаемыми лицами, в том числе украинскими моряками, может состояться до конца августа, сообщает "Интерфакс-Украина".

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      Для того, чтобы продвигать эту тему (обмен удерживаемыми), нужно договариваться не только в принципе, но и согласовывать конкретные правовые, технические, организационные аспекты,
      – сказал российский министр.

      "И, конечно, нужно не забывать о том, что говорится о судьбах людей, и здесь нужна не погоня за сенсациями, чтобы первыми успеть о чем-то сообщить, а кропотливая работа на результат", – добавил Лавров.

      Он также напомнил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский дважды разговаривали по телефону, и в ходе этих бесед обсуждали в том числе и ситуацию с удерживаемыми лицами.

      полонені українські моряки імена список фото

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Обмен пленными Украинцы в плену РФ Украинские моряки в плену Заложники Сергей Лавров
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