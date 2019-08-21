В России прокомментировали слухи об освобождении пленных украинцев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не гнаться за сенсацией в вопросе обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, а терпеливо работать на результат.

Так Лавров ответил на вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что обмен удерживаемыми лицами, в том числе украинскими моряками, может состояться до конца августа, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Для того, чтобы продвигать эту тему (обмен удерживаемыми), нужно договариваться не только в принципе, но и согласовывать конкретные правовые, технические, организационные аспекты,

– сказал российский министр.

"И, конечно, нужно не забывать о том, что говорится о судьбах людей, и здесь нужна не погоня за сенсациями, чтобы первыми успеть о чем-то сообщить, а кропотливая работа на результат", – добавил Лавров.

Он также напомнил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский дважды разговаривали по телефону, и в ходе этих бесед обсуждали в том числе и ситуацию с удерживаемыми лицами.