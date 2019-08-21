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      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      В Росії прокоментували чутки про звільнення полонених українців

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      Глава МЗС Росії Сергій Лавров
      Глава МЗС Росії Сергій Лавров / Getty Images

      Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав не гнатися за сенсацією у питанні обміну утримуваними особами між РФ і Україною, а терпляче працювати на результат.

      Так Лавров відповів на питання, чи відповідає дійсності інформація про те, що обмін утримуваними особами, в тому числі українськими моряками, може відбутися до кінця серпня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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      Для того, щоб просувати цю тему (обмін утримуваними), потрібно домовлятися не тільки в принципі, але і погоджувати конкретні правові, технічні, організаційні аспекти,
      – сказав російський міністр.

      "І, звичайно, потрібно не забувати про те, що мовиться про долі людей, і тут потрібна не гонитва за сенсаціями, щоб першими встигнути про щось повідомити, а кропітка робота на результат", – додав Лавров.

      Він також нагадав, що президенти Росії і України Володимир Путін і Володимир Зеленський двічі розмовляли по телефону, і в ході цих бесід обговорювали в тому числі і ситуацію з утримуваними особами.

      полонені українські моряки імена список фото

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      Теги: Новини України Новини політики Заручники Українські моряки в полоні Українці в полоні РФ Обмін полоненими Сергій Лавров Україна – Росія
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