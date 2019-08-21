В Росії прокоментували чутки про звільнення полонених українців

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав не гнатися за сенсацією у питанні обміну утримуваними особами між РФ і Україною, а терпляче працювати на результат.

Так Лавров відповів на питання, чи відповідає дійсності інформація про те, що обмін утримуваними особами, в тому числі українськими моряками, може відбутися до кінця серпня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Для того, щоб просувати цю тему (обмін утримуваними), потрібно домовлятися не тільки в принципі, але і погоджувати конкретні правові, технічні, організаційні аспекти,

– сказав російський міністр.

"І, звичайно, потрібно не забувати про те, що мовиться про долі людей, і тут потрібна не гонитва за сенсаціями, щоб першими встигнути про щось повідомити, а кропітка робота на результат", – додав Лавров.

Він також нагадав, що президенти Росії і України Володимир Путін і Володимир Зеленський двічі розмовляли по телефону, і в ході цих бесід обговорювали в тому числі і ситуацію з утримуваними особами.