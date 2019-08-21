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      РФ може повернути Балуха, Гриба, Карпюка, Клиха і Кольченка Україні, – ЗМІ

      797 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото

      П'ятеро громадян України, які засуджені за різні злочини в Росії і доставлені в московський слідчий ізолятор "Лефортово", можуть бути видані на батьківщину для відбування покарання.

      Анонімний співрозмовник "Інтерфакс-Україна" повідомив, що наразі у РФ обговорюють формат цієї процедури.

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      Зауважимо, що офіційного підтвердження цієї інформації немає.

      Правозахисний центр "Меморіал" повідомляв, що засуджених у РФ п'ятьох громадян України перевели з виправних колоній до слідчого ізолятора "Лефортово" в Москві.

      Окрім того, 20 серпня у СІЗО "Лефортово" прийняли передачі для Володимира Балуха, Павла Гриба, Миколи Карпюка, Станіслава Клиха та Олександра Кольченка. На думку правозахисників, це свідчення того, що всі зазначені особи перебувають в установі. Про це написала російська журналістка Вікторія Івлєва на Facebook.

      Зазначимо, що раніше ця журналістка писала, що літак з Сенцовим вилетів з Салехарда, можливо в Україну. Однак це виявилося фейком.

      До слова, директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков також не виключає швидкого обміну утримуваними особами між РФ та Україною.

      Можливі зрушення в гуманітарній сфері. Не здивуюся, якщо в найближчі тижні відбудеться обмін утримуваних осіб. І моряків теж. Хоч це і не питання нормандського формату, а скоріше двосторонніх відносин Росії та України, як і вся ця азовсько-керченська історія,
      – сказав він.

      За що у Росії засудили Балуха, Гриба, Карпюка, Клиха і Кольченка?

      Наприкінці 2016 року Володимира Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Начебто на горищі будинку Балуха знайшли патрони і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд в Криму засудив його до 5 років позбавлення волі.

      Павла Гриба звинувачують в організації терористичного акту. Він буцімто пропонував своїй знайомій у Краснодарському краї влаштувати вибух на лінійці у школі № 26 в місті Сочі за допомогою саморобного вибухового пристрою. Він отримав 6 років в'язниці.

      До слова: Український політв'язень повернувся додому з російської колонії: деталі

      Миколу Карпюка засудили до 22,5 років ув'язнення за звинуваченням у вбивстві російських військових у Грозному в 1994 – 95 роках. При цьому обвинувачення не надало жодних доказів того, що Карпюк перебував у Чечні у цей період.

      Українського політв'язня Станіслава Клиха засудили до 20 років у в'язницю РФ за нібито участь в бойових діях проти російських військ під час Чеченської війни взимку 1994-1995 років.

      Суд визнав винними в підготовці терактів в Криму і підпалі офісів двох партій у Сімферополі 28-річного Олександра Кольченка та Олега Сенцова. Кольченко повинен просидіти у російській колонії суворого режиму 10 років.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Володимир Балух Павло Гриб Українці в полоні РФ
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