РФ може повернути Балуха, Гриба, Карпюка, Клиха і Кольченка Україні, – ЗМІ

П'ятеро громадян України, які засуджені за різні злочини в Росії і доставлені в московський слідчий ізолятор "Лефортово", можуть бути видані на батьківщину для відбування покарання.

Анонімний співрозмовник "Інтерфакс-Україна" повідомив, що наразі у РФ обговорюють формат цієї процедури.

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Зауважимо, що офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Правозахисний центр "Меморіал" повідомляв, що засуджених у РФ п'ятьох громадян України перевели з виправних колоній до слідчого ізолятора "Лефортово" в Москві.

Окрім того, 20 серпня у СІЗО "Лефортово" прийняли передачі для Володимира Балуха, Павла Гриба, Миколи Карпюка, Станіслава Клиха та Олександра Кольченка. На думку правозахисників, це свідчення того, що всі зазначені особи перебувають в установі. Про це написала російська журналістка Вікторія Івлєва на Facebook.

Зазначимо, що раніше ця журналістка писала, що літак з Сенцовим вилетів з Салехарда, можливо в Україну. Однак це виявилося фейком.

До слова, директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков також не виключає швидкого обміну утримуваними особами між РФ та Україною.

Можливі зрушення в гуманітарній сфері. Не здивуюся, якщо в найближчі тижні відбудеться обмін утримуваних осіб. І моряків теж. Хоч це і не питання нормандського формату, а скоріше двосторонніх відносин Росії та України, як і вся ця азовсько-керченська історія,

– сказав він.

За що у Росії засудили Балуха, Гриба, Карпюка, Клиха і Кольченка?

Наприкінці 2016 року Володимира Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Начебто на горищі будинку Балуха знайшли патрони і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд в Криму засудив його до 5 років позбавлення волі.

Павла Гриба звинувачують в організації терористичного акту. Він буцімто пропонував своїй знайомій у Краснодарському краї влаштувати вибух на лінійці у школі № 26 в місті Сочі за допомогою саморобного вибухового пристрою. Він отримав 6 років в'язниці.

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Миколу Карпюка засудили до 22,5 років ув'язнення за звинуваченням у вбивстві російських військових у Грозному в 1994 – 95 роках. При цьому обвинувачення не надало жодних доказів того, що Карпюк перебував у Чечні у цей період.

Українського політв'язня Станіслава Клиха засудили до 20 років у в'язницю РФ за нібито участь в бойових діях проти російських військ під час Чеченської війни взимку 1994-1995 років.

Суд визнав винними в підготовці терактів в Криму і підпалі офісів двох партій у Сімферополі 28-річного Олександра Кольченка та Олега Сенцова. Кольченко повинен просидіти у російській колонії суворого режиму 10 років.

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