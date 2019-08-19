Де Балух: адвокати політв’язня не знають, куди його поділи російські тюремники

Бранця Кремля точно немає у колонії Торжка у Тверській області, бо 16 серпня його звідти вивезли у невідомому напрямку. Адвокатці Балуха Ользі Дінзе сказали, що до Москви, у СІЗО №2.

Проте вірити на слово захисники не стали – перевірили московську "Бутирку" і дізналися: там українця немає. Про це пише адвокат Дмитро Дінзе.

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У СІЗО №2 "Бутирка" Балуха немає. Продовжуємо пошуки, не все так просто. Є тільки неперевірена і непідтверджена інформація, що він виїхав до Москви. Тому розповсюджувачів за типом "зуб даю" прошу не сприймати серйозно,

– зазначив правозахисник.

Він також додав, що людина на етапі, поки сама не вийде на зв'язок або поки її не знайдуть адвокати, перебуватиме в повній ізоляції.

Хто такий Володимир Балух? Кримський фермер, український громадський активіст. Після анексії Криму Росією відмовився від російського громадянства. Взимку 2013 року Балух вивісив прапор України на своєму будинку, пізніше прикріпив на будинок табличку "Вулиця героїв Небесної Сотні".



Наприкінці 2016 року Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Начебто на горищі будинку Балуха знайшли патрони і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд в Криму засудив його до 5 років позбавлення волі.



Балух свою провину не визнав і на знак протесту неодноразово оголошував про голодування. Правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію.

Важливо! Наприкінці лютого Володимира Балуха вже раз етапували. З СІЗО анексованого Криму його місяць перевозили у в’язницю у Тверській області. Вже на місці його весь час карали тим, що відправляли до штрафного ізолятора за надуманими звинуваченнями.