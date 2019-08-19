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      Где Балух: адвокаты политзаключенного не знают, куда его дели российские тюремщики

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      Владимир Балух
      Владимир Балух / "Крым. Реалии"

      Пленника Кремля точно нет в колонии Торжка в Тверской области, потому что 16 августа его оттуда вывезли в неизвестном направлении. Адвокату Балуха Ольге Динзе сказали, что в Москву, в СИЗО №2.

      Однако верить на слово защитники не стали – проверили московскую "Бутырку" и узнали: там украинца нет. Об этом пишет адвокат Дмитрий Динзе.

      Важно: Почти не осталось сил бороться: правозащитники просят писать письма пленнику Кремля Балуху

      В СИЗО №2 "Бутырка" Балуха нет. Продолжаем поиски, не все так просто. Есть только непроверенная и неподтвержденная информация, что он уехал в Москву. Поэтому распространителей по типу "зуб даю" прошу не воспринимать серьезно,
      – отметил правозащитник.

      Он также добавил, что человек на этапе, пока сам не выйдет на связь или пока его не найдут адвокаты, будет находиться в полной изоляции.

      Кто такой Владимир Балух?Крымский фермер, украинский общественный активист. После аннексии Крыма Россией отказался от российского гражданства. Зимой 2013 года Балух вывесил флаг Украины на своем доме, позже прикрепил на дом табличку "Улица героев Небесной Сотни".

      В конце 2016 года Балуха задержали сотрудники ФСБ России. Якобы на чердаке дома Балуха нашли патроны и тротиловые шашки. Подконтрольный России суд в Крыму осудил его к 5 годам лишения свободы.

      Балух свою вину не признал и в знак протеста неоднократно объявлял голодовку. Правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию.

      Важно! В конце февраля Владимира Балуха уже раз этапировали. Из СИЗО аннексированного Крыма его месяц перевозили в тюрьму в Тверской области. Уже на месте его все время наказывали тем, что отправляли в штрафной изолятор по надуманным обвинениям.

      БАЛУХ В ПЛЕНУ КРЕМЛЯ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
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      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Владимир Балух Украинцы в плену РФ
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