Политзаключенного Балуха уже почти месяц содержат в штрафном изоляторе

Украинского политзаключенного Владимира Балуха, которого недавно этапировали из оккупированного Крыма в российскую колонию в Тверской области, уже более 20 дней содержат в штрафном изоляторе.

Об этом в колонии российского города Торжок, где, собственно, и удерживают пленника Кремля, сообщили его сестре Надежде, передает "Крымская правозащитная группа".

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Да, родственникам Балуха сказали, что посылку, которую она отправила 16 апреля, до сих пор не передали политзаключенному, поскольку он находится в штрафном изоляторе. На вопрос, когда его оттуда выпустят, женщине сообщили, что по телефону такую ​​информацию не предоставляют, но, как правило, во второй раз заключенных помещают в ШИЗО на срок от 10 до 14 дней.

Надежда объяснила, что 16 апреля 2019 года, после того, как у нее не приняли в колонии передачу с продуктами, она решила отправить ее по почте.

Я взяла такси и поехала на ближайшую почту. Все 20 килограммов в ящик не поместились, поэтому я смогла отправить 13,5 килограммов. Через несколько дней я отправила в колонию еще одну небольшую посылку. Однако 24 апреля эта вторая посылка вернулась обратно. Ее в колонии не приняли,

– пояснила Надежда.

В колонии сестре Балуха сказали, что вторую посылку могут принять только через 2 месяца.

Администрация колонии сообщила Надежде, что Балуха поместили в ШИЗО 4 апреля.

Отметим, что 24 апреля российский "суд" в оккупированном Крыму продлил срок заключения Балуха. "Судья" приняла решение об ухудшении положения активиста, а именно, – постановил не засчитывать время, проведенное им в СИЗО, как день за полтора. До этого Балуха незаконно этапировали из аннексированного полуострова вглубь России. Этап длился более месяца. При этом родственники украинца не знали, где он находится.

Кто такой Владимир Балух?Украинский политзаключенный из Крыма.



ФСБ России 8 декабря 2016 года ворвалась в его дом на полуострове и задержала украинца. Балух стал жертвой репрессий из-за украинского флага и таблички "улица Героев Небесной сотни" на своем дворе. Также он отказался от паспорта РФ.



Оккупационные власти полуострова утверждают, что нашли на чердаке в Балуха патроны и взрывчатку. Однако, по словам мужчины, боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию.



16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении, а потом еще и увеличили этот срок. Да, в июле 2018 года российский суд в оккупированном Крыму приговорил Балуху 5 лет заключения и штраф в размере 10 тысяч рублей.



В марте 2018 года политзаключенный объявил бессрочную голодовку. 9 октября сообщил, что решил ее прекратить. Его голодание длилось 205 дней.



18 февраля 2019 года Балух исчез из Симферопольского СИЗО, где он содержался. Впоследствии стало известно, что его этапировали в одну из российских колоний в Тверской области.