Ни встреч, ни передач: в какую колонию россияне поместили Балуха

Этап украинского политзаключенного Владимира Балуха закончился. С аннексированного Крыма российские оккупанты без согласия самого пленника перевели его вглубь РФ, в колонию в Тверской области.

Она расположена в городе Торжок. Там Балуха пока держат на карантине. Эту информацию в колонии подтвердили сестре Владимира Балуха, Надежде, передает "Крымская правозащитная группа".

Читайте также: Нелюди, – Геращенко резко высказалась о русских из-за этапирования Балуха

В то же время, в колонии отказались принять передачу, которую сестра Балуха привезла для своего брата. Отказ аргументировали тем, что мол "Понедельник – неприемный день". Также в администрации сказали, что пока Балуха не распределят в отряд, проводить свидания с ним тоже не позволят.

Правозащитники добавляют: раньше они получили информацию о том, что украинского пленника в российской колонии поместили в дисциплинарный изолятор (ШИЗО). Отметим, что это – отделение исправительного учреждения, где расположены камеры для нарушителей режима содержания. Именно заключенным, которые находятся там, запрещают свидания, телефонные разговоры, получение передач, приобретение любых товаров и тому подобное.

Однако администрация колонии в Торжке опровергает информацию о переводе украинца в ​​ШИЗО.

Известно, что Владимир Балух с 29 марта находится в колонии №4 в городе Торжок. До этого его больше месяца этапировали туда из СИЗО в аннексированном Симферополе. Во время этапа Балух успел побывать в колониях Краснодарского края, Воронежа, Ярославля и Твери.

Что известно о колонии, где содержится украинец? Это колония общего режима в Тверской области. Известно, что она славится очень жестокими условиями. По словам правозащитников, там против Балуха могут быть совершены насильственные действия со стороны администрации или со стороны людей, имеющих криминальный опыт. Потому что публичная позиция пленника является серьезной угрозой для его жизни.



Колония №4 в Торжке, что в Тверской области России

Кстати, прежде чем отправить Балуха в Торжок, его достаточно долго удерживали в СИЗО Твери. Скорее всего, потому, что там он сидел в карцере.

"Адвокаты пытались выяснить, почему его так долго держали в СИЗО в Твери, хотя должны были доставить в колонию. Был очень формальный ответ администрации о том, что это может быть связано с некоторыми следственными действиями. Одна из причин: против Владимира применили какие-то санкции, такие как карцер, и он находился некоторое время в карцере. Мы не можем это подтвердить, пока адвокаты сами не увидят Балуха. Но возможно, что его оставили в СИЗО, чтобы применить против него такие карательные методы за то, что он не хотел одевать российскую робу, как он ранее предупреждал, или отказывался от питания, которое предоставляется в СИЗО, потому что это также часть его позиции", – рассказывала правозащитница Ольга Скрипник.

Кто такой Владимир Балух и в чем его обвиняют?

Это украинский активист, политзаключенный из Крыма.



8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму был задержан ФСБ России. Все потому, что после аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта.



Оккупационные власти Крыма обвинили украинца в хранении боеприпасов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию.



16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении, а потом еще и увеличили этот срок. Так, в июле 2018 года российский суд в оккупированном Крыму приговорил Балуха на 5 лет заключения и штраф в размере 10 тысяч рублей.



В марте 2018 года политзаключенный объявил бессрочную голодовку. 9 октября сообщил, что решил ее прекратить. Его голодание длилось 205 дней.

ЧТО ИЗВЕСТНО ОБ ЭТАПЕ ВЛАДИМИРА БАЛУХА В РОССИЙСКУЮ КОЛОНИЮ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ