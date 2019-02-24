Правозащитники узнали, куда россияне снова перевезли Балуха

Украинского пленника Кремля Владимира Балуха снова перевезли – сейчас он находится в СИЗО в городе Армавира, что в Краснодарском крае России. Пока в камере он один.

У Балуха до сих пор нет теплых вещей, сообщает Крымская правозащитная группа на своей странице в Facebook.

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"Накануне этапа у его жены, Натальи Балух, в СИЗО Симферополя не приняли посылку с вещами и продуктами. В камере спецблока он в это время один", – говорится в сообщении.

Из СИЗО российского Краснодара Балуха вывезли 21 февраля поздно вечером..

Куда именно везут Балуха, ни родственникам, ни адвокатам не сообщили. Причины его перевода из керченской колонии на территорию России также до сих пор неизвестны,

– подчеркивают правозащитники.

Они отмечают, что такие действия властей России "нарушают не только международное гуманитарное право, но и законы самой Российской Федерации".

Еще 13 февраля российские оккупанты в Крыму перевели незаконно осужденного Балуха из Керченской колонии в Симферопольское СИЗО. Причина таких действий тоже неизвестна. Вероятнее всего, уже тогда оккупанты готовились к переводу пленника в российскую колонию – об этапировании Балуха в Краснодар уже впоследствии сообщили правозащитники.

Кто такой Владимир Балух и в чем его обвиняют?

Это украинский активист, политзаключенный из Крыма.



8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму его задержала ФСБ России. Все потому, что после аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта.



Оккупационные власти Крыма обвинили украинца в хранении патронов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию.



16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении, а потом еще увеличили этот срок.



В марте политзаключенный объявил бессрочную голодовку. 9 октября сообщил, что решил ее прекратить. Его голодание продолжалось 205 дней.