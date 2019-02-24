Правозахисники дізналися, куди знову перевезли Балуха

Українського бранця Кремля Володимира Балуха знову перевезли – зараз він перебуває в СІЗО у місті Армавіра, що в Краснодарському краю Росії. Поки у камері він один.

У Балуха досі немає теплих речей, повідомляє Кримська правозахисна група на своїй сторінці у Facebook.

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"Напередодні етапу у його дружини Наталії Балух в СІЗО Сімферополя не прийняли посилку з речами і продуктами. У камері спецблоку він у цей час один", – йдеться у повідомленні.

Із СІЗО російського Краснодара Балуха вивезли 21 лютого пізно ввечері..

Куди саме везуть Балуха ні родичам, ні адвокатам не повідомили. Причини його переведення з керченської колонії на територію Росії також досі невідомі,

– підкреслюють правозахисники.

Вони наголошують, що такі дії влади Росії "порушують не тільки міжнародне гуманітарне право, а й закони самої Російської Федерації".

Ще 13 лютого російські окупанти у Криму перевели незаконно засудженого Балуха із Керченської колонії у Сімферопольське СІЗО. Причина таких дій теж невідома. Найімовірніше, вже тоді окупанти готувалися до переведення бранця в російську колонію – про етапування Балуха до Краснодару вже згодом повідомили правозахисники.

Хто такий Володимир Балух та у чому його звинувачують?Це український активіст, політв'язень із Криму.



8 грудня 2016 року в окупованому Криму його затримала ФСБ Росії. Усе тому, що після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор і табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.



Окупаційна влада Криму звинуватила українця у зберіганні набоїв і вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію.



16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні, а потім ще збільшили цей термін.



У березні політв’язень оголосив безстрокове голодування. 9 жовтня повідомив, що вирішив його припинити. Його голодування тривало 205 днів.