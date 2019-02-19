Забрали голодного і без речей: куди окупанти перевезли Балуха

Українського політв’язня Володимира Балуха російські окупанти доправили у Краснодар. Скільки часу він там пробуде поки невідомо.

24 канал повідомляв, що 18 лютого із Сімферопольського СІЗО зник засуджений окупаційною владою на півострові український політв’язень Володимир Балух. Про зникнення бранця повідомила його дружина: передачу, яку вона принесла чоловіку тюремники не прийняли, пояснивши, що Балуха у СІЗО немає.

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У "Кримській правозахисній групі" дізналися, що Володимира Балуха російські окупанти вивезли до Краснодара.

Із СІЗО для етапування його забрали голодним і без речей. Причину етапування йому поки не назвали,

– додали правозахисники.

Інформацію про те, що Балуха доправили у Краснодар, підтвердив і заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

Ще 13 лютого російські окупанти у Криму перевели незаконно засудженого Балуха із Керченської колонії у Сімферопольське СІЗО. Причина таких дій теж невідома. Найімовірніше, вже тоді окупанти готувалися до переведення бранця в російську колонію.

Хто такий Володимир Балух та у чому його звинувачують?Це український активіст, політв'язень із Криму.



8 грудня 2016 року в окупованому Криму його затримала ФСБ Росії. Усе тому, що після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор і табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.



Окупаційна влада Криму звинуватила українця у зберіганні набоїв і вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію.



16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні, а потім ще збільшили цей термін.



У березні політв’язень оголосив безстрокове голодування. 9 жовтня повідомив, що вирішив його припинити. Його голодування тривало 205 днів.