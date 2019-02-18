Балух зник із Сімферопольського СІЗО: найімовірніше, його етапували в Росію, – правозахисники

Українського політв’язня Володимира Балуха вивезли із Сімферопольського СІЗО. Найімовірніше, окупанти етапують бранця до якоїсь із російських колоній.

Про зникнення Володимира Балуха кримським правозахисникам повідомила його дружина Наталія. Вона принесла чоловіку передачу, проте її не прийняли у СІЗО, пояснивши, що Балуха там немає. Водночас, дружині бранця Кремля не пояснили, куди саме його відправили.

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Із цим наразі намагається розібратись адвокат Балуха. За його словами, найімовірніше, українця етапують у Росію.

Для Володимира Балуха з його відкритою проукраїнською позицією етапування в російську колонію – це пряма загроза життю,

– вважає керівник "Кримської правозахисної групи" Ольга Скрипник.

Вона також наголосила, що етапування Балуха за межі Криму порушує міжнародне гуманітарне право.

Зазначимо, що 13 лютого російські окупанти у Криму перевели незаконно засудженого Балуха із Керченської колонії у Сімферопольське СІЗО. Причина таких дій теж невідома. Найімовірніше, вже тоді окупанти готувалися до переведення бранця в російську колонію.

Додамо також, що 25 січня російський суд в анексованому Криму розглянув клопотання захисту Балуха про умовно-дострокове звільнення. Тоді прокурор окупантів виступив проти УДО бранця, заявивши, що під час свого перебування в СІЗО Балух здійснив 51 порушення і перебуває на трьох видах профілактичного обліку. Клопотання відхилили.

Слід пригадати, що у цьому СІЗО у політв’язня були дуже складні взаємини із російським керівництвом закладу. Так, у вересні 2018 року його сильно побили, а ще раніше – тримали у "камері-олівці".

Хто такий Володимир Балух та у чому його звинувачують? Це український активіст, політв'язень із Криму.



8 грудня 2016 року в окупованому Криму його затримала ФСБ Росії. Усе тому, що після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор і табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.



Окупаційна влада Криму звинуватила українця у зберіганні набоїв і вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію.



16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні, а потім ще збільшили цей термін.



У березні політв’язень оголосив безстрокове голодування. 9 жовтня повідомив, що вирішив його припинити. Його голодування тривало 205 днів.