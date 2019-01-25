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      "У цирку участі не приймаю": Балух про суд в окупованій Керчі

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      Володимир Балух
      Володимир Балух / фото з відкритих джерел

      Український політв'язень Володимир Балух відмовився брати участь у судовому засіданні в окупованій Керчі, на якому розглянули його умовно-дострокове звільнення. Так, "суд" відхилив клопотання захисту і залишив Балуха за гратами.

      24 канал повідомляв, що 25 січня о 14:00 російський суд в окупованому Криму має розглянути клопотання захисту українського політв'язня Володимира Балуха про умовно-дострокове звільнення. На думку заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза, "суд" є фактично формальністю і, найімовірніше, клопотання не підтримають.

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      "В цирку участі не беру", – сказав Володимир Балух перед судовим засіданням та відмовився брати у ньому участь, передають "Крим. Реалії".

      Як повідомляють у "Кримській правозахисній групі", суддя Керченського міського суду Олександр Ковальов відмовив у задоволенні клопотання захисту українського активіста Володимира Балуха про його умовно-дострокове звільнення.

      Так, представники керченської колонії заявили, що адміністрація не підтримує умовно-дострокове звільнення Балуха посилаючись на те, що він перебуває в колонії менше 6 місяців, і за цей період його особистість мало вивчена.

      "Прокурор" виступив проти УДО Володимира Балуха, так як за час його перебування в СІЗО зафіксовано 51 порушення, і він перебуває на 3 видах профілактичного обліку. Зокрема, окупанти характеризують його, як "схильного до нападу на представників правоохоронних органів".

      Хто такий Володимир Балух та у чому його звинувачують? Це український активіст, політв'язень із Криму.

      8 грудня 2016 року в окупованому Криму його затримала ФСБ Росії. Усе тому, що після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор і табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.

      Окупаційна влада Криму звинуватила українця у зберіганні набоїв і вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію.

      16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні, а потім ще збільшили цей термін.

      У березні політв’язень оголосив безстрокове голодування. 9 жовтня повідомив, що вирішив його припинити. Його голодування тривало 205 днів.

      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Володимир Балух Заручники Анексія Криму Новини Криму Судді
      Джерело: 24 Канал
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