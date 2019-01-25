Формальність: "суд" у Криму розгляне умовно-дострокове звільнення Балуха

25 січня "суд" в окупованому Криму розглядатиме клопотання захисту українського Володимира Балуха про умовно-дострокове звільнення політв'язня. Початок засідання запланований на 14:00.

Про це розповів заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз в коментарі "Крим. Реалії".

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Адвокати намагаються, в силу своєї професії, звільнити Балуха, але вони звертаються до того, що не є правосуддям. Його стільки часу переслідували не для того, щоб відпустити,

– наголосив Чийгоз.

На думку Чийгоза, судове засідання у справі Балуха в Керчі матиме формальний характер.

Таке судове засідання спочатку планували провести 9 січня, однак, як пояснив представник сторони обвинувачення, необхідні документи Балух отримав на день пізніше від терміну, передбаченого російським законодавством.

На цій підставі суддя Олександр Ковальов переніс засідання суду.

Сторона захисту Володимира Балуха подала прохання про його умовно-дострокове звільнення ще в листопаді 2018 року. За тодішніми підрахунками адвоката, Володимиру Балуху залишилося відбувати покарання 1 рік і 4 місяці.

У чому окупанти звинувачують Володимира Балуха?8 грудня 2016 року в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха затримала ФСБ Росії. Усе тому, що після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор і табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.



Окупаційна влада Криму звинуватила Балуха у зберіганні набоїв і вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію. 16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні, а потім ще збільшили цей термін.



У березні політв’язень оголосив безстрокове голодування. 9 жовтня повідомив, що вирішив його припинити. Його голодування тривало 205 днів.