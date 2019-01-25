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      Формальность: "суд" в Крыму рассмотрит условно-досрочное освобождение Балуха

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      Владимир Балух
      Владимир Балух / фото из открытых источников

      25 января "суд" в оккупированном Крыму будет рассматривать ходатайство защиты украинского Владимира Балуха об условно-досрочном освобождении политзаключенного. Начало заседания запланировано на 14:00.

      Об этом рассказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз в комментарии "Крым. Реалии".

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      Адвокаты пытаются, в силу своей профессии, уволить Балуха, но они обращаются к тому, что не являются правосудием. Его столько времени преследовали не для того, чтобы отпустить,
      – подчеркнул Чийгоз.

      По мнению Чийгоза, судебное заседание по делу Балуха в Керчи будет иметь формальный характер.

      Следующее судебное заседание изначально планировали провести 9 января, однако, как пояснил представитель стороны обвинения, необходимые документы Балух получил на день позже срока, предусмотренного российским законодательством.

      На этом основании судья Александр Ковалев перенес заседание суда.

      Сторона защиты Владимира Балуха подала прошение о его условно-досрочном освобождении еще в ноябре 2018 года. По тогдашним подсчетам адвоката, Владимиру Балуху осталось отбывать наказание 1 год и 4 месяца.

      В чем оккупанты обвиняют Владимира Балуха?8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха задержала ФСБ России. Все потому, что после аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта.

      Оккупационные власти Крыма обвинили Балуха в хранении патронов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию. 16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении, а потом еще увеличили этот срок.

      В марте политзаключенный объявил бессрочную голодовку. 9 октября сообщил, что решил ее прекратить. Его голодание продолжалось 205 дней.

      Теги: Заложники Украинцы в плену РФ Аннексия Крыма Новости Крыма Владимир Балух Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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