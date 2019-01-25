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      "В цирке участия не принимаю": Балух о суде в оккупированной Керчи

      16 Читати новину українською
      Владимир Балух
      Владимир Балух / Фото из открытых источников

      Украинский политзаключенный Владимир Балух отказался участвовать в судебном заседании в оккупированной Керчи, на котором рассмотрели его условно-досрочное освобождение. Так, "суд" отклонил ходатайство защиты и оставил Балуха за решеткой.

      24 канал сообщал, что 25 января в 14:00 российский суд в оккупированном Крыму должен рассмотреть ходатайство защиты украинского политзаключенного Владимира Балуха об условно-досрочном освобождении. По мнению заместителя главы Меджлиса Ахтема Чийгоза, "суд" является фактически формальностью и, вероятнее всего, ходатайство не поддержат.

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      "В цирке не участвую", – сказал Владимир Балух перед судебным заседанием и отказался принимать в нем участие, передают "Крым.Реалии".

      Как сообщают в "Крымской правозащитной группе", судья Керченского городского суда Александр Ковалев отказал в удовлетворении ходатайства защиты украинского активиста Владимира Балуха о его условно-досрочном освобождении.

      Так, представители керченской колонии заявили, что администрация не поддерживает условно-досрочное освобождение Балуха, ссылаясь на то, что он находится в колонии меньше 6 месяцев, и за этот период его личность мало изучена.

      "Прокурор" выступил против УДО Владимира Балуха, так как за время его пребывания в СИЗО зафиксировано 51 нарушение, и он находится на 3 видах профилактического учета. В частности, оккупанты характеризуют его как "склонного к нападению на представителей правоохранительных органов".

      Кто такой Владимир Балух и в чем его обвиняют? Это украинский активист, политзаключенный из Крыма.

      8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму его задержала ФСБ России. Все потому, что после аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной Сотни", а также отказался от российского паспорта.

      Оккупационные власти Крыма обвинили украинца в хранении патронов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию.

      16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении, а потом еще увеличили этот срок.

      В марте политзаключенный объявил бессрочную голодовку. 9 октября сообщил, что решил ее прекратить. Его голодание продолжалось 205 дней.

      Теги: Новости Украины Судьи Новости Крыма Аннексия Крыма Заложники Владимир Балух Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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