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      Балух исчез из Симферопольского СИЗО: вероятнее всего, его этапировали в Россию, – правозащитник

      2 Читати новину українською
      Владимир Балух
      Владимир Балух / Крим. Реалії

      Украинского политзаключенного Владимира Балуха вывезли из Симферопольского СИЗО. Скорее всего, оккупанты этапируют пленника в какую-то из российских колоний.

      Об исчезновении Владимира Балуха крымским правозащитникам сообщила его жена Наталья. Она принесла мужу передачу, однако ее не приняли в СИЗО, пояснив, что Балуха там нет. В то же время, жене пленника Кремля не объяснили, куда именно его отправили.

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      С этим сейчас пытается разобраться адвокат Балуха. По его словам, вероятнее всего, украинца этапируют в Россию.

      Для Владимира Балуха с его открытой проукраинской позицией этапирование в российскую колонию – это прямая угроза жизни,
      – считает руководитель "Крымской правозащитной группы" Ольга Скрипник.

      Она также подчеркнула, что этапирование Балуха за пределы Крыма нарушает международное гуманитарное право.

      Отметим, что 13 февраля российские оккупанты в Крыму перевели незаконно осужденного Балуха из Керченской колонии в Симферопольское СИЗО. Причина таких действий тоже неизвестна. Вероятнее всего, уже тогда оккупанты готовились к переводу пленника в российскую колонию.

      Добавим также, что 25 января российский суд в аннексированном Крыму рассмотрел ходатайство защиты Балуха об условно-досрочном освобождении. Тогда прокурор оккупантов выступил против УДО пленника, заявив, что во время своего пребывания в СИЗО Балух совершил 51 нарушение и находится на трех видах профилактического учета. Ходатайство отклонили.

      Следует вспомнить, что в этом СИЗО у политзаключенного были очень сложные взаимоотношения с российским руководством заведения. Так, в сентябре 2018 года его сильно избили, а еще раньше – держали в "камере-карандаше".

      Кто такой Владимир Балух и в чем его обвиняют?
      Это украинский активист, политзаключенный из Крыма.

      8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму его задержала ФСБ России. Все потому, что после аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта.

      Оккупационные власти Крыма обвинили украинца в хранении патронов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию.

      16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении, а потом еще увеличили этот срок.

      В марте политзаключенный объявил бессрочную голодовку. 9 октября сообщил, что решил ее прекратить. Его голодание продолжалось 205 дней.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма Украинцы в плену РФ Владимир Балух
      Источник: 24 Канал
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