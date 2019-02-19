09:17
19 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Мольба к Путину. Универсиада с елками в России
      Вєсті Кремля
      20:20, 18 февраля
      Вести.UA: Почему Каплин позаимствовал предвыборную программу Гитлера. Ораторские таланты Кличко
      Вєсті.UA
      19:17, 18 февраля
      Незаконные застройки: как на землях МВД вырастают жилые кварталы
      ЦРУ
      09:00, 15 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК

      Забрали голодного и без вещей: куда оккупанты перевезли Балуха

      21 Читати новину українською
      Владимир Балух
      Владимир Балух / фото из открытых источников

      Украинского политзаключенного Владимира Балуха российские оккупанты доставили в Краснодар. Сколько времени он там пробудет пока неизвестно.

      24 канал сообщал, что 18 февраля из Симферопольского СИЗО исчез осужденный оккупационными властями на полуострове украинский политзаключенный Владимир Балух. Об исчезновении пленника сообщила его жена: передачу, которую она принесла мужу тюремщики не приняли, объяснив, что Балуха в СИЗО нет.

      Читайте также: Российская сторона сорвала судебное заседание по делу Гриба, – отец политзаключенного

      В "Крымской правозащитной группе" узнали, что Владимира Балуха российские оккупанты вывезли в Краснодар.

      Из СИЗО для этапирования его забрали голодным и без вещей. Причину этапирования ему пока не назвали,
      – добавили правозащитники.

      Информацию о том, что Балуха доставили в Краснодар, подтвердил и заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

      Еще 13 февраля российские оккупанты в Крыму перевели незаконно осужденного Балуха из Керченской колонии в Симферопольский СИЗО. Причина таких действий тоже неизвестна. Вероятнее всего, уже тогда оккупанты готовились к переводу пленника в российскую колонию.

      Кто такой Владимир Балух и в чем его обвиняют?Это украинский активист, политзаключенный из Крыма.

      8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму его задержала ФСБ России. Все потому, что после аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта.

      Оккупационные власти Крыма обвинили украинца в хранении патронов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию.

      16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении, а потом еще увеличили этот срок.

      В марте политзаключенный объявил бессрочную голодовку. 9 октября сообщил, что решил ее прекратить. Его голодание продолжалось 205 дней.

      blog_ava
      Сутки на фронте: оккупанты на Донбассе понесли большие потери
      сегодня
      231
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма Новости политики Украинцы в плену РФ Владимир Балух Новости России
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Щасливий день смерті 2": суміш фільмів "Крик" і "День бабака" повертається
      сегодня , 09:10 "Щасливий день смерті 2": суміш фільмів "Крик" і "День бабака" повертається
      Юлія Ліпенцева 23
      Жизнь после Майдана: история вдовы Героя Небесной сотни
      18 февраля , 14:30 Жизнь после Майдана: история вдовы Героя Небесной сотни
      Євгенія Мазур
      О реформе здравоохранения в Украине должны говорить врачи, а не политики
      сегодня , 08:39 О реформе здравоохранения в Украине должны говорить врачи, а не политики
      Андрій Доценко 146
      "У нас только одно ЧП – наш президент идиот": почему американцы все больше ненавидят Трампа
      сегодня , 00:00 "У нас только одно ЧП – наш президент идиот": почему американцы все больше ненавидят Трампа
      Іван Яковина 429
      Фантастичні тарифи на газ: що задумала влада
      18 февраля , 23:00 Фантастичні тарифи на газ: що задумала влада
      Тетяна Мартинюк 591
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Против киевского чиновника возбудили дело за 2 миллиона на метро
       24 июня 2012 , 16:48 1
      "Найдите отличия": Климкин наглядно показал "российский след" в войне в Сирии и на Донбассе
       24 февраля 2018 , 21:13
      Лига Европы: Спартак перестрелял Рейнджерс, Лацио и Айнтрахт вышли из группы, Генк Малиновского вырвал ничью
       8 ноября 2018 , 21:59
      Роналду, Месси, одноклубник Коноплянки и еще 8 игроков, за которыми стоит наблюдать в 1/8 финала Лиги чемпионов
       12 февраля , 21:03
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук