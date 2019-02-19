Забрали голодного и без вещей: куда оккупанты перевезли Балуха

Украинского политзаключенного Владимира Балуха российские оккупанты доставили в Краснодар. Сколько времени он там пробудет пока неизвестно.

24 канал сообщал, что 18 февраля из Симферопольского СИЗО исчез осужденный оккупационными властями на полуострове украинский политзаключенный Владимир Балух. Об исчезновении пленника сообщила его жена: передачу, которую она принесла мужу тюремщики не приняли, объяснив, что Балуха в СИЗО нет.

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В "Крымской правозащитной группе" узнали, что Владимира Балуха российские оккупанты вывезли в Краснодар.

Из СИЗО для этапирования его забрали голодным и без вещей. Причину этапирования ему пока не назвали,

– добавили правозащитники.

Информацию о том, что Балуха доставили в Краснодар, подтвердил и заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

Еще 13 февраля российские оккупанты в Крыму перевели незаконно осужденного Балуха из Керченской колонии в Симферопольский СИЗО. Причина таких действий тоже неизвестна. Вероятнее всего, уже тогда оккупанты готовились к переводу пленника в российскую колонию.

Кто такой Владимир Балух и в чем его обвиняют?Это украинский активист, политзаключенный из Крыма.



8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму его задержала ФСБ России. Все потому, что после аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта.



Оккупационные власти Крыма обвинили украинца в хранении патронов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию.



16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении, а потом еще увеличили этот срок.



В марте политзаключенный объявил бессрочную голодовку. 9 октября сообщил, что решил ее прекратить. Его голодание продолжалось 205 дней.