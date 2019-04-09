Ані зустрічей, ані передач: у яку колонію росіяни помістили Балуха

Етап українського політв’язня Володимира Балуха закінчився. З анексованого Криму російські окупанти без згоди самого бранця перевели його углиб РФ, в колонію у Тверській області.

Вона розташована у місті Торжок. Там Балуха поки тримають на карантині. Цю інформацію у колонії підтвердили сестрі Володимира Балуха, Надії, передає "Кримська правозахисна група".

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Водночас, у колонії відмовилися прийняти передачу, яку сестра Балуха привезла для свого брата. Відмову аргументували тим, що мовляв "понеділок – неприймальний день". Також в адміністрації сказали, що поки Балуха не розподілять у загін, проводити побачення із ним теж не дозволять.

Правозахисники додають: раніше вони отримали інформацію про те, що українського бранця у російській колонії помістили у дисциплінарний ізолятор (ШІЗО). Зазначимо, що це – відділення виправної установи, де розташовані камери для порушників режиму утримання. Якраз в’язням, які перебувають там, забороняють побачення, телефонні розмови, отримання передач, придбання будь-яких товарів тощо.

Проте адміністрація колонії у Торжку спростовує інформацію про переведення українця до ШІЗО.

Відомо, що Володимир Балух з 29 березня перебуває у колонії №4 у місті Торжок. До цього його понад місяць етапували туди із СІЗО в анексованому Сімферополі. Під час етапу Балух встиг побувати в колоніях Краснодарського краю, Воронежа, Ярославля і Твері.

Що відомо про колонію, де утримують українця? Це колонія загального режиму у Тверській області. Відомо, що вона славиться дуже жорстокими умовами. За словами правозахисників, там проти Балуха можуть бути вчинені насильні дії з боку адміністрації або з боку людей, що мають кримінальний досвід. Тому що публічна позиція бранця є серйозною загрозою для його життя.



Колонія №4 у Торжку, що у Тверській області Росії

До речі, перші ніж відправити Балуха у Торжок, його досить довго утримувати в СІЗО Твері. Найімовірніше, через те, що там він сидів у карцері.

"Адвокати намагалися з'ясувати, чому його так довго тримали в СІЗО в Твері, хоча повинні були доставити в колонію. Була дуже формальна відповідь адміністрації про те, що це може бути пов'язано з деякими слідчими діями. Одна з причин: проти Володимира застосували якісь санкції, такі як карцер, і він перебував деякий час в карцері. Ми не можемо це підтвердити, поки адвокати самі не побачать Балуха. Але можливо, що його залишили в СІЗО, щоб застосувати проти нього такі каральні методи за те, що він не хотів одягати російську робу, як він раніше попереджав, або відмовлявся від харчування, яке надається в СІЗО, тому що це також частина його позиції", – розповідала правозахисниця Ольга Скрипник.

Хто такий Володимир Балух та у чому його звинувачують?Це український активіст, політв'язень із Криму.



8 грудня 2016 року в окупованому Криму його затримала ФСБ Росії. Усе тому, що після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор і табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.



Окупаційна влада Криму звинуватила українця у зберіганні набоїв і вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію.



16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні, а потім ще й збільшили цей термін. Так, у липні 2018 року російський суд в окупованому Криму присудив Балуху 5 років ув’язнення та штраф у розмірі 10 тисяч рублів.



У березні 2018 року політв’язень оголосив безстрокове голодування. 9 жовтня повідомив, що вирішив його припинити. Його голодування тривало 205 днів.