"Його розшукували багато людей у різних містах Росії": політв’язня Балуха знайшли в Ярославлі

Українського політв’язня Володимира Балуха, який 21 лютого за дивних обставин зник із СІЗО у Сімферополі, розшукали в Ярославлі. Зробили це небайдужі російські активісти.

Зазначимо, що Володимира Балуха російські тюремники етапують до Твері, проте процес займає дуже багато часу, а маршрут, яким перевозять бранця Кремля – невідомий. Так, родичі Балуха декілька тижнів не знали, де він перебував.

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Загублений Володимир Балух, якого неочікувано витягнули без теплого одягу із колонії в Керчі, знайшовся завдяки зусиллям великої кількості людей у різних містах Росії. Знайшовся у Ярославлі. До цього він був у Воронежі, але там нам його знайти не вдалося. Ще раніше його утримували у Краснодарі,

– сповістила на своїй Facebook-сторінці російська журналістка та волонтерка Вікторія Івлєва.

За її словами, із Ярославля Балуха вже встигли вивезти, найімовірніше, до Твері.

"Небайдужі люди встигли передати йому трохи продуктів, а навколишні зеки – тепле взуття. Відстань від Ярославля до Твері – 300 кілометрів. Залишається лиш сподіватися, що на цій ділянці не буде жодних вигинів ані в дорозі, ані в долі Вови. Дякую усім, хто шукали і таки знайшли Балуха", – додала Івлєва.

Зазначимо, що 21 лютого українського політв’язня Володимира Балуха голодного і без речей російські тюремники забрали із Сімферопольського СІЗО. Куди відправили бранця Кремля спочатку ні родичам, ні адвокатам не повідомили. Згодом стало відомо: політв’язня етапують у колонію російської Твері. Процес може зайняти місяць.

Хто такий Володимир Балух та у чому його звинувачують?Це український активіст, політв'язень із Криму.



8 грудня 2016 року в окупованому Криму його затримала ФСБ Росії. Усе тому, що після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор і табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.



Окупаційна влада Криму звинуватила українця у зберіганні набоїв і вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію.



16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні, а потім ще збільшили цей термін.



У березні політв’язень оголосив безстрокове голодування. 9 жовтня повідомив, що вирішив його припинити. Його голодування тривало 205 днів.