Рідні Володимира Балуха хвилюються: вони досі не знають, де перебуває політв’язень

Родичі українського політв’язня Володимира Балуха досі не знають, де він перебуває. Бранця начебто планують етапувати в одну із колоній Твері, проте, де наразі його утримують, точно невідомо.

Станом на 24 лютого було відомо, що українець перебуває у СІЗО Армавіра, що у Краснодарському краї. З того часу пройшов більш ніж тиждень, а оновленою інформацією про те, де може бути Балух зараз, не володіють ані рідні, ані адвокати. Про це з посиланням на дружину Володимира Балуха, Наталю, повідомляє "Кримська правозахисна група".

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Ми переживаємо за Володю, він без теплих речей, адже у мене напередодні етапу не прийняли в СІЗО Сімферополя передачу з продуктами та речами. У нього проблеми зі шлунком, організм ослаблений після тривалого голодування. Що він там їсть і чи їсть взагалі, я не знаю,

– розповіла Наталія Балух.

Зазначимо, що 18 лютого із Сімферопольського СІЗО зник засуджений окупаційною владою на півострові український політв’язень Володимир Балух. Про зникнення бранця повідомила його дружина: передачу, яку вона принесла чоловіку тюремники не прийняли, пояснивши, що Балуха у СІЗО немає.

Згодом стало відомо, що Балуха етапують у колонію у Твері. Процес, за словами уповноваженої РФ з прав людини, може тривати близько місяця.

Як зазначила адвокат Балуха Ольга Дінзе, в колоніях загального режиму Тверській області Росії, куди етапують українця, застосовують насильство до ув'язнених.

Хто такий Володимир Балух та у чому його звинувачують?Це український активіст, політв'язень із Криму.



8 грудня 2016 року в окупованому Криму його затримала ФСБ Росії. Усе тому, що після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор і табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.



Окупаційна влада Криму звинуватила українця у зберіганні набоїв і вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію.



16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні, а потім ще збільшили цей термін.



У березні політв’язень оголосив безстрокове голодування. 9 жовтня повідомив, що вирішив його припинити. Його голодування тривало 205 днів.