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      Балуха переведуть до колонії, де застосовують насильство до в'язнів, – адвокат

      28 Читать новость на русском
      Володимир Балух
      Володимир Балух / Фото з відкритих джерел

      У колонії загального режиму Тверської області Росії, куди етапують українського активіста Володимира Балуха, застосовують насильство до ув'язнених.

      Про це заявив адвокат Балуха Ольга Дінзе написав "Крим.Реалії".

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      За моєю інформацією, Балуха етапують в колонію загального режиму Тверської області. Я можу тільки припустити, в яку колонію. Цю інформацію не уточнили. Можливо, це колонія номер 6 загального режиму. У Твері досить жорсткі колонії, які перебувають під адміністрацією і, відповідно, там часті випадки застосування насильства до ув'язнених. Він свій термін досиджуватиме в не дуже хороших умовах,
      – повідомила Дінзе.

      Вона також додала, що їй наразі не вдалося з'ясувати причину етапування Балуха.

      "Причина етапу нам не відома, і ми зможемо дізнатися інформацію від Балуха, коли він прибуде. Або інформація може бути побудована на припущеннях: керченська колонія просто хотіла позбутися незручного "в'язня" і відповідно перевела його в іншу колонію", – зазначила адвокат.

      13 лютого російські окупанти у Криму перевели незаконно засудженого Балуха із Керченської колонії у Сімферопольське СІЗО. Нещодавно його знову перевезли – зараз він перебуває в СІЗО у місті Армавіра, що в Краснодарському краю Росії. Поки у камері він один.

      Хто такий Володимир Балух та у чому його звинувачують?Це український активіст, політв'язень із Криму.

      8 грудня 2016 року в окупованому Криму його затримала ФСБ Росії. Усе тому, що після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор і табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.

      Окупаційна влада Криму звинуватила українця у зберіганні набоїв і вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію.

      16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні, а потім ще збільшили цей термін.

      У березні політв’язень оголосив безстрокове голодування. 9 жовтня повідомив, що вирішив його припинити. Його голодування тривало 205 днів.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Балух Українці в полоні РФ Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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