Балуха переведут в колонию, где применяют насилие к заключенным, – адвокат

В колониях общего режима Тверской области России, куда этапируют украинского активиста Владимира Балуха, применяют насилие к заключенным.

Об этом заявил адвокат Балуха Ольга Динзе написал "Крим.Реалії".

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По моей информации, Балуха этапируют в колонию общего режима Тверской области. Я могу только предположить, в какую колонию. Эту информацию не уточнили. Возможно, это колония номер 6 общего режима. В Твери достаточно жесткие колонии, находящиеся под администрацией и, соответственно, там частые случаи применения насилия к заключенным. Он свой срок проведет в не очень хороших условиях,

– сообщила Динзе.

Она также добавила, что ей пока не удалось выяснить причину этапирования Балуха.

"Причина этапа нам не известна, и мы сможем узнать информацию от Балуха, когда он прибудет. Или информация может быть построена на предположениях: керченская колония просто хотела избавиться от неудобного заключенного и соответственно перевела его в другую колонию", – отметила адвокат .

13 февраля российские оккупанты в Крыму перевели незаконно осужденного Балуха с Керченского колонии в Симферопольское СИЗО. Недавно его снова перевезли – сейчас он находится в СИЗО в городе Армавир, что в Краснодарском крае России. Пока в камере он один.

Кто такой Владимир Балух и в чем его обвиняют?Это украинский активист, политзаключенный из Крыма.



8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму его задержала ФСБ России. Все потому, что после аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта.



Оккупационные власти Крыма обвинили украинца в хранении патронов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию.



16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении, а потом еще увеличили этот срок.



В марте политзаключенный объявил бессрочную голодовку. 9 октября сообщил, что решил ее прекратить. Его голодание продолжалось 205 дней.