Родные Владимира Балуха волнуются: они еще не знают, где находится политзаключенный

Родственники украинского политзаключенного Владимира Балуха до сих пор не знают, где он находится. Пленника якобы планируют этапировать в одну из колоний Твери, однако, где сейчас он содержится, точно неизвестно.

По состоянию на 24 февраля было известно, что украинец находится в СИЗО Армавира, что в Краснодарском крае. С тех пор прошло больше недели, а обновленной информацией о том, где может быть Балух сейчас, не владеют ни родные, ни адвокаты. Об этом со ссылкой на жену Владимира Балуха, Наталью, сообщает "Крымская правозащитная группа".

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Мы переживаем за Володю, он без теплых вещей, ведь у меня накануне этапа не приняли в СИЗО Симферополя передачу с продуктами и вещами. У него проблемы с желудком, организм ослаблен после длительного голодания. Что он там ест и ест ли вообще, я не знаю,

– рассказала Наталья Балух.

Отметим, что 18 февраля из Симферопольского СИЗО исчез осужденный оккупационными властями на полуострове украинский политзаключенный Владимир Балух. Об исчезновении пленника сообщила его жена: передачу, которую она принесла мужу, тюремщики не приняли, объяснив, что Балуха в СИЗО нет.

Впоследствии стало известно, что Балуха этапируют в колонию в Твери. Процесс, по словам уполномоченного РФ по правам человека, может длиться около месяца.

Как отметила адвокат Балуха Ольга Динзе, в колониях общего режима Тверской области России, куда этапируют украинца, применяют насилие к заключенным.

Кто такой Владимир Балух и в чем его обвиняют?

Это украинский активист, политзаключенный из Крыма.



8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму был задержан ФСБ России. Все потому, что после аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта.



Оккупационные власти Крыма обвинили украинца в хранении боеприпасов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию.



16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении, а потом еще увеличили этот срок.



В марте политзаключенный объявил бессрочную голодовку. 9 октября сообщил, что решил ее прекратить. Его голодание длилось 205 дней.