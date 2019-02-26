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      Нелюди, – Геращенко різко висловилася про росіян через етапування Балуха

      261 Читать новость на русском
      Ірина Геращенко
      Ірина Геращенко / УП

      Найімовірніше, українського політв’язня Володимира Балуха досі етапують у російську колонію у Тверській області. Такі припущення висловила віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

      24 канал повідомляв, що українського бранця Кремля Володимира Балуха перевезли із СІЗО в анексованому Криму до СІЗО у місті Армавіра, що в Краснодарському краю Росії.

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      Проте, як виявилось, це не кінцевий пункт його перебування у РФ. Віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко отримала інформацію про те що російська сторона збирається відправити Балуха для подальшого відбування покарання у Тверську область.

      Після того як бранець прибуде туди, про це мають проінформувати посольство України у Росії.

      Судячи з отриманої інформації, Володимир ще перебуває на етапі... Нелюди,
      – коротко прокоментувала дії росіян Геращенко.

      Зазначимо, що 21 лютого українського політв’язня Володимира Балуха голодного і без речей російські тюремники забрали із Сімферопольського СІЗО. Куди саме відправили бранця Кремля ні родичам, ні адвокатам не повідомили. Згодом стало відомо, що Балуха доправили до СІЗО Краснодара, а звідти – у СІЗО міста Армавіра.

      Хто такий Володимир Балух та у чому його звинувачують?Це український активіст, політв'язень із Криму.

      8 грудня 2016 року в окупованому Криму його затримала ФСБ Росії. Усе тому, що після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор і табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.

      Окупаційна влада Криму звинуватила українця у зберіганні набоїв і вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію.

      16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні, а потім ще збільшили цей термін.

      У березні політв’язень оголосив безстрокове голодування. 9 жовтня повідомив, що вирішив його припинити. Його голодування тривало 205 днів.

      blog_ava
      Росія – геть: у Сімферополі вивісили банер із закликом до окупантів забратися з Криму
      сьогодні
      3717
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Українці в полоні РФ Заручники Володимир Балух Ірина Геращенко
      Джерело: 24 Канал
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