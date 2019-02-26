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      Нелюди, – Геращенко резко высказалась о русских из-за этапирования Балуха

      87 Читати новину українською
      Ирина Геращенко
      Ирина Геращенко / УП

      Скорее всего, украинского политзаключенного Владимира Балуха до сих пор этапируют в российскую колонию в Тверской области. Такие предположение высказала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

      24 канал сообщал, что украинского пленника Кремля Владимира Балуха перевезли из СИЗО в аннексированном Крыму в СИЗО в городе Армавир, что в Краснодарском крае России.

      Читайте также: Россия – прочь: в Симферополе вывесили баннер с призывом к оккупантам убраться из Крыма

      Однако, как оказалось, это не конечный пункт его пребывания в РФ. Вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко получила информацию о том, что российская сторона собирается отправить Балуха для дальнейшего отбывания наказания в Тверскую область.

      После того как пленник прибудет туда, об этом должны проинформировать посольство Украины в России.

      Судя по полученной информации, Владимир еще находится на этапе... Нелюди,
      – коротко прокомментировала действия россиян Геращенко.

      Отметим, что 21 февраля украинского политзаключенного Владимира Балуха голодного и без вещей российские тюремщики забрали из Симферопольского СИЗО. Куда именно отправили пленника Кремля ни родственникам, ни адвокатам не сообщили. Впоследствии стало известно, что Балуха доставили в СИЗО Краснодара, а оттуда – в СИЗО города Армавира.

      Кто такой Владимир Балух и в чем его обвиняют?​
      Это украинский активист, политзаключенный из Крыма.

      8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму был задержан ФСБ России. Все потому, что после аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта.

      Оккупационные власти Крыма обвинили украинца в хранении боеприпасов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию.

      16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении, а потом еще увеличили этот срок.

      В марте политзаключенный объявил бессрочную голодовку. 9 октября сообщил, что решил ее прекратить. Его голодовка длилась 205 дней.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Ирина Геращенко Владимир Балух Заложники Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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