Нелюди, – Геращенко резко высказалась о русских из-за этапирования Балуха

Скорее всего, украинского политзаключенного Владимира Балуха до сих пор этапируют в российскую колонию в Тверской области. Такие предположение высказала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

24 канал сообщал, что украинского пленника Кремля Владимира Балуха перевезли из СИЗО в аннексированном Крыму в СИЗО в городе Армавир, что в Краснодарском крае России.

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Однако, как оказалось, это не конечный пункт его пребывания в РФ. Вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко получила информацию о том, что российская сторона собирается отправить Балуха для дальнейшего отбывания наказания в Тверскую область.

После того как пленник прибудет туда, об этом должны проинформировать посольство Украины в России.

Судя по полученной информации, Владимир еще находится на этапе... Нелюди,

– коротко прокомментировала действия россиян Геращенко.

Отметим, что 21 февраля украинского политзаключенного Владимира Балуха голодного и без вещей российские тюремщики забрали из Симферопольского СИЗО. Куда именно отправили пленника Кремля ни родственникам, ни адвокатам не сообщили. Впоследствии стало известно, что Балуха доставили в СИЗО Краснодара, а оттуда – в СИЗО города Армавира.

Кто такой Владимир Балух и в чем его обвиняют?​

Это украинский активист, политзаключенный из Крыма.



8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму был задержан ФСБ России. Все потому, что после аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта.



Оккупационные власти Крыма обвинили украинца в хранении боеприпасов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию.



16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении, а потом еще увеличили этот срок.



В марте политзаключенный объявил бессрочную голодовку. 9 октября сообщил, что решил ее прекратить. Его голодовка длилась 205 дней.