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      Росія – геть: у Сімферополі вивісили банер із закликом до окупантів забратися з Криму

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      У Криму на зло окупантам вивісили патріотичний банер
      У Криму на зло окупантам вивісили патріотичний банер / Ілюстративне фото

      В окупованому Сімферополі над однією з доріг вивісили банер із закликом до росіян забиратися геть із кримської землі.

      Банер із написом, який адресований окупантам, вивісили вранці 26 лютого. Світлину із ним опублікував на своїй Facebook-сторінці голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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      26 лютого – День кримського спротиву російській окупації. На світлині – Сімферополь 26 лютого 2019 року о 5 ранку. Спротив триває!
      – написав Чубаров.

      Зазначимо, що на банері красується напис: "Россия – вон! Крым – наш дом" ("Росія – геть! Крим – наш дім!" – 24 канал).

      Що відомо про анексію Криму Росією?Наприкінці лютого 2014 року перекинуті з Росії і кримських баз Чорноморського флоту РФ війська окупували Кримський півострів. Оскільки російські військові були без розпізнавальних знаків, у народі їх назвали "зеленими чоловічками". 16 березня 2014 року на території АР Крим пройшов псевдореферендум про статус півострова, організований Кремлем. За сфальсифікованими результатами цього "голосування" Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Євросоюз, ні США не визнали результатів референдуму та вважають, що Росія анексувала Крим.

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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму Рефат Чубаров
      Джерело: 24 Канал
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