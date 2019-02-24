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      Ми були шоковані анексією Криму, – у НАТО озвучили підлі плани Росії

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      У НАТО жорстко висловилися про анексію Криму Росією та її агресію у світі
      У НАТО жорстко висловилися про анексію Криму Росією та її агресію у світі / Фото з відкритих джерел

      Північноатлантичний альянс не був готовий до незаконної анексії Криму Росією. Проте, істина мета Кремля - не перемога у війні. РФ хоче реалізувати короткі кампанії з конкретною метою, за допомогою гібридної війни з використанням залякування, дезінформації та дестабілізації у світі.

      Агресія Росії в Україні, зокрема окупація Криму змінила євроатлантичне середовище безпеки. Заступник головнокомандувача збройних сил НАТО в Європі генерал Джеймс Еверард зазначив, що Росія є загрозою для світу та Європи зокрема, пише "Польське радіо".

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      Після розпаду СРСР багато держав визнало мир "чимось даним раз і назавжди". 

      У 2014 році ми зазнали шоку, коли Росія анексувала Крим. Це цілком змінило євроатлантичне середовище безпеки. Ми не були до цього готовими,
      – наголосив генерал НАТО.

      Наразі Північноатлантичний альянс має одного державного суперника – Росію, "яка хоче відбудувати свої позиції, знищуючи міжнародний лад".

      "Сьогодні ми змушені помірятися з більш небезпечною Росією, яка хоче відбудувати свою позицію, знищуючи міжнародний лад", – додав Еверард.

      Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше наголосив, що союзники Альянсу не визнають і не збираються визнавати незаконну анексію Криму. Росія повинна виконувати свої зобов’язання щодо мінських угод та звільнити незаконно захоплених в Азовському морі українських моряків. Тому НАТО не відступить і продовжить здійснювати тиск на Москву через ситуацію в Україні.

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      Теги: Новини України Новини політики НАТО Новини Росії Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
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