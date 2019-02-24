Мы были шокированы аннексией Крыма, – в НАТО озвучили подлые планы России

Североатлантический альянс не был готов к незаконной аннексии Крыма Россией. Однако, истина цель Кремля – не победа в войне. РФ хочет реализовать короткие кампании с конкретной целью, с помощью гибридной войны с использованием запугивания, дезинформации и дестабилизации в мире.

Агрессия России в Украине, в частности оккупация Крыма изменила евроатлантическую среду безопасности. Заместитель главнокомандующего вооруженных сил НАТО в Европе генерал Джеймс Эверард отметил, что Россия является угрозой для мира и Европы в частности, пишет "Польское радио".

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После распада СССР многие государства признали мир "чем-то данным раз и навсегда".

В 2014 году мы получили шок, когда Россия аннексировала Крым. Это полностью изменило евроатлантическое среду безопасности. Мы не были к этому готовы,

– отметил генерал НАТО.

Сейчас Североатлантический альянс имеет одного государственного соперника – Россию, "которая хочет восстановить свои позиции, уничтожая международный порядок".

"Сегодня мы вынуждены мириться с более опасной Россией, которая хочет восстановить свою позицию, уничтожая международный порядок", – добавил Эверард.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее отметил, что союзники Альянса не признают и не собираются признавать незаконную аннексию Крыма. Россия должна выполнять свои обязательства относительно минских соглашений и освободить незаконно захваченных в Азовском море украинских моряков. Поэтому НАТО не отступит и продолжит оказывать давление на Москву из-за ситуации в Украине.