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      "Ми продовжимо": у НАТО розповіли, що чекає на Росію агресію в Україні

      221 Читать новость на русском
      У НАТО продовжать здійснювати тиск на Росію через агресію в Україні
      У НАТО продовжать здійснювати тиск на Росію через агресію в Україні / Фото з відкритих джерел

      Росія повинна виконувати свої зобов’язання щодо мінських угод. Тому НАТО не відступить і продовжить здійснювати тиск на Москву через ситуацію в Україні.

      Про це Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив на зустрічі з головою ОБСЄ, главою МЗС Словаччини Мирославом Лайчаком, йдеться у повідомленні на сайті НАТО.

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      Так, під час зустрічі Столтенберг і Лайчак обговорили ситуацію в Україні. Зокрема, Столтенберг привітав зусилля Словаччини щодо зменшення напруги, зміцнення довіри та сприяння діалогу.

      НАТО продовжить тиснути на Росію для того, щоб вона поважала суверенітет і територіальну цілісність України та виконувала свої зобов'язання за мінськими угодами,
      – сказав він.

      Зі свого боку, Лайчак поінформував Північноатлантичну раду про пріоритети Словаччини на час головування в ОБСЄ в 2019 році.

      Єнс Столтенберг також наголошує, що союзники НАТО дали зрозуміти, що не визнають і не збираються визнавати незаконну анексію Криму. Він вкотре закликав Росію негайно звільнити захоплених українських моряків та три кораблі.

      як нато реагує на агресію росії поблизу керченської протоки
      Теги: Війна на Донбасі НАТО Генсек НАТО Єнс Столтенберг Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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