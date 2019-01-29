"Ми продовжимо": у НАТО розповіли, що чекає на Росію агресію в Україні

Росія повинна виконувати свої зобов’язання щодо мінських угод. Тому НАТО не відступить і продовжить здійснювати тиск на Москву через ситуацію в Україні.

Про це Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив на зустрічі з головою ОБСЄ, главою МЗС Словаччини Мирославом Лайчаком, йдеться у повідомленні на сайті НАТО.

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Так, під час зустрічі Столтенберг і Лайчак обговорили ситуацію в Україні. Зокрема, Столтенберг привітав зусилля Словаччини щодо зменшення напруги, зміцнення довіри та сприяння діалогу.

НАТО продовжить тиснути на Росію для того, щоб вона поважала суверенітет і територіальну цілісність України та виконувала свої зобов'язання за мінськими угодами,

– сказав він.

Зі свого боку, Лайчак поінформував Північноатлантичну раду про пріоритети Словаччини на час головування в ОБСЄ в 2019 році.

Єнс Столтенберг також наголошує, що союзники НАТО дали зрозуміти, що не визнають і не збираються визнавати незаконну анексію Криму. Він вкотре закликав Росію негайно звільнити захоплених українських моряків та три кораблі.