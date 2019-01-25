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      "Фундаментальні розбіжності із РФ": Столтенберг зробив заяву після Ради Росія–НАТО

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      Генсек НАТО Єнс Столтенберг
      Генсек НАТО Єнс Столтенберг / 24 канал

      Союзники НАТО дали зрозуміти, що не визнають і не збираються визнавати незаконну анексію Криму. Окрім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг від імені Альянсу знову закликав Росію негайно звільнити захоплених українських моряків та три кораблі.

      Із закликом до РФ звернулися союзники Північноатлантичного альянсу під час Ради Росія–НАТО.

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      Зокрема, Столтенберг наголосив, що Україна – серед тих питань, у яких у НАТО із Росією зберігаються фундаментальні розбіжності.

      Але саме тому важливо говорити. Щоб вирішити проблеми, підвищити передбачуваність і зменшити ризики,
      – додав він.

      Генсек альянсу підкреслив, що починаючи з 2014 року, Україна є першим питанням порядку денного у відносинах з Росією.

      "Ми обговорювали загострення напруженості в Азовському морі та навколо нього, а також ситуацію з безпекою на сході України. Союзники чітко заявили, що не визнають незаконну анексію Криму. І вони закликали Росію негайно звільнити моряків і кораблі, захоплені в листопаді", – додав Столтенберг.

      Реакція НАТО на дії РФ поблизу Керченської протоки: 
      Теги: Україна – Росія Новини політики Конфлікт в Азовському морі НАТО Генсек НАТО Єнс Столтенберг
      Джерело: 24 Канал
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